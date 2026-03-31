موجة أمطار جديدة تعمّ الإمارات والشرطة تطلق تحذيرات مرورية

شهد صباح الثلاثاء خروج سكان دولة الإمارات بالمظلات ومعاطف المطر مرة أخرى، مع وصول موجة جديدة من الأمطار إلى البلاد.
كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في وقت سابق يومين من الأمطار هذا الأسبوع — 31 مارس و 1 أبريل. وقد أصدرت الإدارة تنبيهًا من الساعة 7:20 صباحًا يوم 31 مارس حتى الساعة 12:20 صباحًا يوم 1 أبريل بخصوص الأمطار.
على الرغم من التوقعات بأن تصبح الأمطار غزيرة، إلا أن شدتها لن تصل إلى مستوى الهطولات المطيرة التي شهدها السكان الأسبوع الماضي.
أصدرت القيادات العامة للشرطة في أبوظبي ودبي والشارقة تحذيرات للسائقين الذين يتنقلون في ظل انخفاض الرؤية والطرق المنزلقة.
فيما يلي بعض النصائح من شرطة دبي:
حافظ على مسافة آمنة بين المركبات.
تأكد من أن إطارات سيارتك ومساحات الزجاج الأمامي وإضاءة السيارة كلها في حالة جيدة.
قلل السرعة وقد بهدوء على الطرق المبتلة.
تجنب الفرملة المفاجئة وتوخَ حذرًا إضافيًا عند الاقتراب من المنعطفات.
ابتعد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق التي تتجمع فيها المياه.
تجنب الذهاب إلى البحر والشواطئ.
كما دعت الشرطة إلى البقاء في حالة تأهب وتوقع أخطاء السائقين الآخرين.
من جهتها، نصحت شرطة أبوظبي بتوخي الحذر والانتباه لتغيير حدود السرعة التي يتم عرضها على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.