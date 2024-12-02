مواليد جدد يشاركون الإمارات فرحة العيد الوطني

وُلدت الطفلة شمة للوالدين الإماراتيين محمد محمد علائي النقبي ونورة البلوشي في مدينة برجيل الطبية، في تمام الساعة 12.05 صباحًا، وبلغ وزنها 2.88 كجم. وسعد الوالدان بلقاء مولودتهما الأولى. وقال محمد: "اخترنا اسم شمة لابنتنا الأولى لأنه يحمل أهمية خاصة داخل المجتمع الإماراتي"، وأضاف: "إنه يرمز إلى الهيبة والفخر والمرونة، وهي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. نحن سعداء بوصول طفلتنا في هذه المناسبة السعيدة التي يعتز بها جميع الإماراتيين، وهو يوم يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد".