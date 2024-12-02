مواليد جدد يشاركون الإمارات فرحة العيد الوطني
بينما كان المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة يحتفلون بالعيد الوطني الثالث والخمسين، كانت المناسبة بالنسبة لبعض العائلات أكثر من رائعة. ففي منتصف الليل، رحبوا بمولود جديد في عائلتهم.
وُلد الطفل يوسف، الطفل الثالث للمواطنين الإماراتيين طلال الملاجيث وخولة محمد شكر الله عبد الله، في تمام الساعة 12 صباحاً، وبلغ وزنه 2.7 كجم. وقال طلال: "مع مشاركة طفلنا الصغير هذا اليوم المهم مع الأمة، فإنه يضيف فرحة فريدة لاحتفالاتنا كل عام". "سنعتز بهذه الذكرى الجميلة إلى الأبد".
وأضافت الدكتورة هالة السيد، أخصائية أمراض النساء والتوليد، "إن لحظات مثل هذه، حيث تصل حياة جديدة في يوم عزيز للغاية على الأمة، تذكرنا بالفرحة الفريدة والامتياز الذي يتمتع به عملنا. إن مشاهدة السعادة والفخر على وجوه الأسر وهم يرحبون بأطفالهم الصغار في العالم يملأ قلوبنا بامتنان كبير".
واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني الثالث والخمسين - المسمى رسميًا بعيد الاتحاد - يوم الاثنين 2 ديسمبر، إحياءً لذكرى تأسيس الدولة عام 1971. وشهدت هذه المناسبة برامج خاصة وألعاب نارية وعطلة نهاية أسبوع طويلة استمرت أربعة أيام وهدايا مجانية.
وُلدت الطفلة شمة للوالدين الإماراتيين محمد محمد علائي النقبي ونورة البلوشي في مدينة برجيل الطبية، في تمام الساعة 12.05 صباحًا، وبلغ وزنها 2.88 كجم. وسعد الوالدان بلقاء مولودتهما الأولى. وقال محمد: "اخترنا اسم شمة لابنتنا الأولى لأنه يحمل أهمية خاصة داخل المجتمع الإماراتي"، وأضاف: "إنه يرمز إلى الهيبة والفخر والمرونة، وهي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. نحن سعداء بوصول طفلتنا في هذه المناسبة السعيدة التي يعتز بها جميع الإماراتيين، وهو يوم يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد".
كعكتان
وفي مستشفى جامعة ثومبي في عجمان، رحب الوالدان الباكستانيان سيد ذاكر علي وعافية شفيق بمولودتهما الجديدة شانزيه في تمام الساعة 12.05 صباحًا. وقال سيد: "لقد اخترنا اسم شانزيه الذي يعني الأميرة. وهذه المناسبة تمنحنا المزيد من الأسباب للاحتفال، حيث نحتفل الآن بهذا اليوم الخاص بكعكتين تكريمًا لميلاد ابنتنا والعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وقالت الدكتورة كاستوري موميجاتي، المتخصصة والمحاضرة السريرية في مركز أمراض النساء والولادة بمستشفى جامعة ثومبي، إن الفريق شعر "بالامتياز الحقيقي" ليشهد هذه المناسبة وأن الطفل والأم بخير.
ووُلدت طفلة في مستشفى أستر القصيص في الساعة 2.11 صباحًا للوالدين الهنديين بوشان ونوبور تابكي. وقال بوشان: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بطفلتنا في هذا العيد الوطني الإماراتي الخاص - وهي لحظة تجعل هذا اليوم لا يُنسى بالنسبة لعائلتنا". "هذه بداية مباركة حقًا ولا تُنسى لرحلتنا كوالدين".
في الساعة 5.15 صباحًا، رحب الزوجان الروسيان داريا كوليك وديمتري سالفاسير بمولودتهما التي لم يتم تسميتها بعد. وقال ديمتري: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بمولودتنا في مناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل هذا اليوم لا يُنسى بالنسبة لعائلتنا".