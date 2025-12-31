مواقف ورسوم مرور مجانية بأبوظبي في عطلة رأس السنة

يمكن لسكان وزوار أبوظبي استخدام المواقف العامة والطرق ذات الرسوم مجانًا خلال عطلة رأس السنة. لن يفرض نظام مواقف مواقف ورسوم بوابات درب أي رسوم يوم الخميس، 1 يناير 2026. ستبدأ المواقف والرسوم المدفوعة العادية مرة أخرى يوم الجمعة، 2 يناير 2026.