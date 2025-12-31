مواقف ورسوم مرور مجانية بأبوظبي في عطلة رأس السنة

يمكن لسكان وزوار أبوظبي استخدام المواقف العامة والطرق ذات الرسوم مجانًا خلال عطلة رأس السنة. لن يفرض نظام مواقف مواقف ورسوم بوابات درب أي رسوم يوم الخميس، 1 يناير 2026. ستبدأ المواقف والرسوم المدفوعة العادية مرة أخرى يوم الجمعة، 2 يناير 2026.
هذا العرض للمواقف والرسوم المجانية يتيح للسائقين التنقل في المدينة دون دفع رسوم خلال العطلات العامة. يستمر في ممارسة أبوظبي لجعل السفر أسهل وأكثر أمانًا خلال الأوقات الاحتفالية.
في الأيام العادية، يحتوي نظام مواقف مواقف على نوعين من المناطق:
مواقف مميزة، محددة بالمناطق البيضاء والفيروزية، تكلف 3 دراهم في الساعة مع إقامة قصوى لمدة 4 ساعات. يجب الدفع من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل.
مواقف عادية، موضحة بالمناطق السوداء والفيروزية، تكلف 2 درهم في الساعة أو 15 درهم لليوم الكامل. الحد الأقصى للإقامة هو 24 ساعة، ويجب الدفع من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل.
ستغلق مراكز سعادة المتعاملين في أبوظبي في 1 يناير وستعيد فتحها في 2 يناير. ينطبق هذا أيضًا على مراكز ترخيص السائقين والمركبات في أبوظبي والمركز الرئيسي للترخيص في العين.
يمكن للمقيمين استخدام خدمات حكومة أبوظبي في أي وقت من خلال تطبيق أو موقع Q Mobility، تطبيق درب، منصة تم، أو بالاتصال بمركز الدعم على الرقم 800 3009.
تذكر السلطات الجميع بضرورة اتباع قواعد المرور وتخطيط رحلاتهم بعناية، حيث من المحتمل أن تكون حركة المرور أكثر كثافة خلال احتفالات رأس السنة.
أكدت حكومة أبوظبي أن 1 يناير 2026 هو عطلة رسمية. يوم الجمعة، 2 يناير، سيعمل موظفو القطاع العام في الإمارات العربية المتحدة من المنزل.
