مواقف مدفوعة في حي المصلى بالعين لتخفيف الازدحام

سيتعين على سكان العين في حي المصلى الآن دفع رسوم للمواقف العامة، بعد أن قامت شركة كيو موبيليتي في أبوظبي بتفعيل منطقة مواقف مدفوعة جديدة يوم الاثنين بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل.
تمثل هذه الخطوة أحدث توسع في شبكة المواقف المنظمة في العين، والتي توسعت تدريجياً على مدى العقد الماضي مع زيادة كثافة الأحياء وارتفاع الطلب على الأماكن. بدأت المواقف المدفوعة في وسط العين في منتصف العقد ٢٠١٠، مع تمديدات مرحلية إلى المناطق التجارية المحيطة والجيوب السكنية المزدحمة مع توسع المدينة.
شهد حي المصلى، وهو مجتمع سكني قديم يخضع لإعادة تطوير سريعة، زيادة حادة في كثافة السكان ونشاط الخدمات. وفقًا لشركة كيو موبيليتي، فقد أدى ذلك إلى الضغط على توفر الأماكن وخلق أنماط وقوف غير منتظمة أبطأت حركة المرور وأثرت على الوصول إلى المنازل والمتاجر.
تحت النظام الجديد، تم تنظيم ١،١٩٠ موقفًا عامًا، بما في ذلك أماكن مخصصة لأصحاب الهمم. تم تحديد الرسوم القياسية بمبلغ ٢ درهم في الساعة، اعتبارًا من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥.
قال المسؤولون إن النظام المدفوع يهدف إلى زيادة دوران الأماكن، وتقليل الازدحام الناتج عن الوقوف المزدوج، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى المرافق المجتمعية الرئيسية. كما يتماشى الخطة مع الجهود الأوسع لتبسيط حركة المرور عبر الإمارة وتحسين سلامة الأحياء من خلال تثبيط الوقوف غير المنظم بالقرب من التقاطعات والمناطق المخصصة للمشاة.
قالت شركة كيو موبيليتي، التي تدير العديد من برامج التنقل الذكية في أبوظبي، إن التفعيل يدعم الجهود الأوسع لتحديث أنظمة النقل باستخدام الأدوات الرقمية، بما في ذلك مراقبة المواقف في الوقت الفعلي وتطبيق القوانين بشكل آلي.
مع استمرار العين في النمو والتوسع - من منطقة الأعمال المركزية إلى الأحياء الجديدة مثل الجيمي، التويّة، والمويجعي - من المتوقع أن تنتقل المزيد من المجتمعات إلى نظام المواقف المنظمة مع توازن المدينة بين تخطيطات الأحياء التراثية وزيادة ملكية المركبات.
أضاف المتحدث أن الإجراءات تهدف في النهاية إلى خلق "بيئة حضرية أكثر راحة" للسكان.