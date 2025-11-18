مواقف مدفوعة في حي المصلى بالعين لتخفيف الازدحام

تمثل هذه الخطوة أحدث توسع في شبكة المواقف المنظمة في العين، والتي توسعت تدريجياً على مدى العقد الماضي مع زيادة كثافة الأحياء وارتفاع الطلب على الأماكن. بدأت المواقف المدفوعة في وسط العين في منتصف العقد ٢٠١٠، مع تمديدات مرحلية إلى المناطق التجارية المحيطة والجيوب السكنية المزدحمة مع توسع المدينة.