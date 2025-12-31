مواقف عامة مجانية لمدة يومين في عجمان

في أبوظبي، ستكون مواقف السيارات العامة المدفوعة تحت نظام مواقف مجانية أيضًا في يوم رأس السنة الجديدة، مع استئناف الرسوم العادية في اليوم التالي. عادةً ما يتم إعفاء رسوم البوابات في درب في العطلات الرسمية أيضًا.