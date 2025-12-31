مواقف عامة مجانية لمدة يومين في عجمان

أعلنت عجمان عن ساعات العمل لخدمات المواقف ومراكز خدمة العملاء خلال عطلة رأس السنة، بالإضافة إلى مواقف مجانية في يوم رأس السنة.
بمناسبة رأس السنة، ستكون المواقف العامة المدفوعة في عجمان مجانية يوم الخميس، 1 يناير. ستستأنف خدمات المواقف المدفوعة يوم السبت، 3 يناير. المواقف العامة تكون مجانية عادةً أيام الجمعة في عجمان.
ستظل العديد من مراكز الخدمة مغلقة أو تعمل بترتيبات عمل بديلة. سيغلق مركز سعادة المتعاملين الرئيسي، مركز المنامة، مركز مصفوت، وإدارة تنظيم الإيجارات يوم 1 يناير. ستعمل هذه المراكز عن بُعد يوم 2 يناير، ثم تستأنف العمليات العادية يوم 3 يناير.
تم إبلاغ سكان عجمان أيضًا بأن خدمات التحصيل ستتوقف في جميع مراكز سعادة المتعاملين يوم الأربعاء، 31 ديسمبر 2025، بدءًا من الساعة 12:30 ظهرًا حتى نهاية ساعات العمل الرسمية، بسبب إجراءات إغلاق السنة المالية لعام 2025.
تم الإعلان عن ترتيبات مماثلة لرأس السنة في الإمارات الأخرى.
في دبي، أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن المواقف العامة ستكون مجانية يوم 1 يناير، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق وبعض المناطق الخاصة. ستستأنف رسوم المواقف العادية يوم 2 يناير.
في أبوظبي، ستكون مواقف السيارات العامة المدفوعة تحت نظام مواقف مجانية أيضًا في يوم رأس السنة الجديدة، مع استئناف الرسوم العادية في اليوم التالي. عادةً ما يتم إعفاء رسوم البوابات في درب في العطلات الرسمية أيضًا.
في الشارقة، تكون مواقف السيارات العامة مجانية تقليديًا في الأول من يناير، على الرغم من أنه يُنصح السائقون بالتحقق من اللافتات، حيث تعمل بعض المناطق بنظام المواقف المدفوعة المستمرة حتى خلال العطلات.