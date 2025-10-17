مواقف سيارات ذكية بلا حواجز في أبوظبي

كشفت شركة "كيو موبيليتي"، المتخصصة في إدارة مواقف السيارات ورسوم الطرق في أبوظبي، مؤخراً عن نظام مواقف السيارات بدون حواجز بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال معرض جيتكس العالمي 2025.
يستخدم نظام Zero Barrier AI Parking التعرف التلقائي على لوحات الترخيص والكاميرات الذكية وأنظمة الدفع الآلية وإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي لتقديم تجربة ركن سلسة.
سيضمن النظام تجربة خروج بدون تلامس، ويعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، مما يُبرز التزام كيو موبيليتي وأبوظبي. سيتم دمج النظام مع محفظة درب بحلول عام ٢٠٢٦ لتسهيل المعاملات.
وقعت شركة كيو موبيليتي مذكرتي تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة دبي الرقمية، لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الذكية.
قبل بضعة أشهر فقط، أعلنت الشركة المشغلة أنها ستنفذ مبادرات مبتكرة جديدة لتعزيز نظام مواقف السيارات العامة، من خلال نظام ذكي يعتمد على المركبات والذي سيعمل على مراقبة واكتشاف معدل الإشغال، من بين فوائد أخرى.