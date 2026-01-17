مواقف "ديسكفري جاردنز".. "التقنية" تؤجل الرسوم إلى 19 يناير

أعلنت شركة "باركونيك" (Parkonic)، المزودة لمرافق المواقف في الإمارات، يوم الجمعة، أنها ستؤجل بدء خدمة المواقف المدفوعة في "ديسكفري جاردنز" وتمدد الموعد النهائي لتسجيل السكان، وذلك بعد تقارير عن مشاكل تقنية واجهها المستأجرون مع تطبيق المواقف الخاص بها.

وفي إخطار وُجه إلى السكان، قالت الشركة المزودة للخدمة إنها أجلت تفعيل المواقف المدفوعة في الشوارع حتى الساعة 8 مساءً من يوم الاثنين الموافق 19 يناير، لإتاحة وقت إضافي للتسجيل. وقالت "باركونيك": "نحن نتفهم أن السكان قد يحتاجون إلى وقت إضافي لإكمال تسجيل مواقفهم، ولدعم ذلك، تم تمديد موعد تفعيل المواقف في الشوارع".

وفي اتصال هاتفي، صرح ممثل عن "باركونيك" لصحيفة "خليج تايمز" بأن المواقف المدفوعة في المجمع ستتأخر أيضاً لتبدأ في 19 يناير بدلاً من 15 يناير. ووفقاً للإخطار الصادر عن "دبي القابضة لإدارة المجمعات"، فُتح باب طلبات التصاريح المجانية في 24 ديسمبر 2025، بينما بدأت الاشتراكات المدفوعة في 9 يناير. ومع ذلك، قال العديد من السكان إنهم لم يتمكنوا من تسجيل مركبات إضافية على التطبيق وأعربوا عن خشيتهم من تعرضهم للمخالفات.

وكتب أحد السكان، ويُدعى (د. شاه)، إلى "خليج تايمز" يشتكي من مشاكل تقنية مستمرة ونقص في التواصل من جانب الشركة، قائلاً: "آلاف المستأجرين في ديسكفري جاردنز قلقون بشأن الغرامات. التطبيق لا يعمل، وعقود الإيجار المسجلة حُذفت تلقائياً بعد التحديث".

وأضاف شاه: "لا يوجد وضوح بشأن كيفية ربط المركبات بعقد الإيجار، والمكالمات الهاتفية لا يتم الرد عليها، ورسائل البريد الإلكتروني لا تتلقى استجابة، ولا توجد تنبيهات داخل التطبيق تعالج المشكلة. على أقل تقدير، يجب طمأنة الجمهور بأنه لن يتم فرض غرامات".

وكتب ساكن آخر على "إنستغرام": "يُطلب منا التسجيل لتجنب الرسوم، لكن التطبيق لا يعمل بشكل صحيح. النظام يمنعنا من المضي قدماً، وفريق الدعم لا يحل هذه المشكلات؛ إنهم يرسلون ردوداً جاهزة بينما الرسوم نشطة بالفعل".

وردت "باركونيك" قائلة: "نحن نتفهم حالة الإحباط، ونريد أن نؤكد لكم أن الحالات التي لا يمكن فيها إكمال التسجيل بسبب خطوات التفعيل أو مزامنة النظام يتم التعامل معها بعين الاعتبار خلال هذه المرحلة. لا داعي لإعادة إرسال المعلومات نفسها، وسيقوم الفريق بالمتابعة بمجرد الانتهاء من فحص مستوى الحساب".

وأضافت الشركة أنه خلال مرحلة التفعيل، تكون أحجام التسجيل مرتفعة ويتم معالجة الحالات بالتتابع، مشيرة إلى أن الحالات التي لا يمكن إكمال تسجيلها أو تفعيلها على الفور تتم مراجعتها والتعامل معها من قبل فرقي الدعم والعمليات.

سكان "ديسكفري جاردنز": رسوم المواقف مرتفعة

تم إدخال نظام المواقف المدفوعة في "ديسكفري جاردنز" لتحسين إدارة المساحات وتقليل الازدحام. وبموجب هذا النظام، يحق لكل وحدة سكنية في المباني التي لا تتوفر فيها مواقف حالية الحصول على تصريح وقوف مجاني واحد. أما المركبات الإضافية فتتطلب اشتراكاً مدفوعاً، حيث تبلغ تكلفة العضوية الشهرية 945 درهماً، والعضوية الربع سنوية 2,625 درهماً.

وتحتسب عدادات مواقف الزوار معدلات متغيرة حسب الوقت من اليوم؛ فمن الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، تبلغ التعرفة 4 دراهم للساعة، ومن 5 مساءً حتى منتصف الليل ترتفع إلى 6 دراهم للساعة، بينما تكون المواقف مجانية من منتصف الليل حتى 8 صباحاً. وتُطبق الرسوم أيام الأحد أيضاً.

وأثار العديد من المستأجرين مخاوف بشأن رسوم المركبات الإضافية، واصفين إياها بـ "معدلات مثيرة للقلق" و"رسوم باهظة جداً للمركبة الثانية".

وقال أحد السكان: "بالنسبة للعديد من العائلات، استخدام سيارة ثانية ليس رفاهية بل ضرورة، خاصة لتوصيل الأطفال للمدارس، والالتزامات العملية، وإدارة المسؤوليات المنزلية اليومية. إن فرض مثل هذه الرسوم العالية على السيارة الثانية يضع عبئاً مالياً غير ضروري على العائلات ويعقد الحياة اليومية. كما أنني حسب ما أفهم، فإن المواقف في أنحاء دبي مجانية أيام الأحد، لذا فإن فرض الرسوم في هذا اليوم يبدو غير صحيح".

وقال مستأجر آخر، يدعى محمد أحمد، لصحيفة "خليج تايمز": "ديسكفري جاردنز مجمع لذوي الدخل المتوسط حيث يدفع المستأجرون بالفعل إيجارات مرتفعة"، وأن هذه الخطوة "تضع عبئاً مالياً غير عادل على العائلات". وأضاف أن هذا "مبلغ كبير" يُدفع مقابل "مواقف مفتوحة وغير مغطاة في مجمع غير متميز (Non-premium). نطلب باحترام من السلطات إعادة النظر والسماح بموقف ثانٍ مجاني للمستأجرين، لضمان العدالة وتحقيق إغاثة حقيقية لسكان ديسكفري جاردنز".

وردت شركة "باركونيك" بأن رسوم المواقف، وقواعد السيارة الثانية، وأيام احتساب الرسوم، وتوفر المواقف في "ديسكفري جاردنز" يتم تحديدها بناءً على إطار عمل معتمد للمواقف متفق عليه مع أصحاب المصلحة والسلطات المعنية، وأن هذه المعايير لا تضعها أو تعدلها الشركة بشكل مستقل.

وبخصوص المقارنات مع المناطق الراقية، أضافت الشركة: "المقارنات مع مواقع أخرى، بما في ذلك مراكز التسوق أو وجهات الضيافة، لا تنطبق بشكل مباشر، حيث يعمل كل موقع وفقاً لنماذج وأهداف وموافقات مختلفة. باركونيك لا تضع أو تراجع الأسعار بشكل مستقل؛ دورنا هو تنفيذ وتشغيل النظام المعتمد للموقع".

ومع ذلك، أعرب عدد من المستأجرين عن سعادتهم بالنظام الجديد، حيث كان الكثيرون يعانون للعثور على أماكن لوقوف السيارات، ووصفوا النظام الجديد بأنه "إجراءات فعالة لإدارة المواقف". كما يرى الكثيرون "تأثيراً ملحوظاً للتسجيل في يوم واحد فقط؛ حيث أصبحت حوالي 30-40% من مساحات المواقف شاغرة الآن في أنحاء ديسكفري جاردنز".

وقال أحد السكان: "أصبح من الواضح أن المشكلة الرئيسية كانت الوقوف غير المصرح به من قبل غير المقيمين. في كثير من الحالات، كانت تُركن مركبات من خارج ديسكفري جاردنز. ومنذ بدء التنفيذ، تمت معالجة هذه المشكلة بفعالية".

التسجيل في تطبيق "باركونيك"

يمكن للسكان تفعيل تصاريح المواقف المجانية الخاصة بهم من خلال بوابة تسجيل المستأجرين في "باركونيك". كما تتوفر اشتراكات المواقف المدفوعة عبر موقع الشركة وتطبيق الهاتف المحمول. وكان مطور المجمع "نخيل" وإدارة المجمعات قد أرسلا رسائل بريد إلكتروني تطلب من السكان تأمين مواقفهم قبل بدء التنفيذ.

يجب على المستأجرين تقديم سند الملكية، وعقد "إيجاري"، واتفاقية الإيجار لإكمال التسجيل. وأوضحت "باركونيك" أن الموافقة تخضع للتحقق من المستندات وليست فورية. وبعد تسجيل مركباتهم، يجب على المستأجرين تفعيل أهلية وقوف السكان عبر تطبيق (Parkonic+) باستخدام رمز تعريف (PIN) معتمد يتلقونه عبر البريد الإلكتروني من الشركة.

كما أوضحت "دبي القابضة لإدارة المجمعات" أن كل وحدة سكنية ليس لديها مواقف خاصة تحصل على تصريح مجاني واحد، أما المستأجرون الذين لديهم مركبات متعددة فيجب عليهم شراء أماكن إضافية. ويجب على السكان ملاحظة أن التصاريح ستصدر فقط للوحدات السكنية المسجلة، وليس للسائقين الأفراد.