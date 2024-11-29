مواقف دبي مجانية ثلاثة أيام بمناسبة العيد الوطني

حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم الجمعة، أن جميع مواقف السيارات العامة، باستثناء متعددة الطوابق، ستكون مجانية اعتباراً من الإثنين 2 ديسمبر حتى نهاية الثلاثاء 3 ديسمبر.