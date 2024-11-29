مواقف دبي مجانية ثلاثة أيام بمناسبة العيد الوطني
بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دبي عن مجانية مواقف السيارات لمدة يومين.
حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم الجمعة، أن جميع مواقف السيارات العامة، باستثناء متعددة الطوابق، ستكون مجانية اعتباراً من الإثنين 2 ديسمبر حتى نهاية الثلاثاء 3 ديسمبر.
ومع مجانية يوم الأحد، تمتد فترة ركن السيارات المجانية لثلاثة أيام متتالية.
وسيحصل معظم السكان على عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام بمناسبة عيد الاتحاد هذا العام. وكانت السلطات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق أن يومي 2 و3 ديسمبر إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والعام.
كما سيتم إغلاق جميع المدارس الخاصة والحضانات والجامعات في دبي يومي 2 و3 ديسمبر، على أن يتم استئناف الدراسة بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الأربعاء 4 ديسمبر.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر من كل عام، احتفاءً بذكرى توحيد الإمارات السبع عام 1971. ويصادف هذا العام الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الدولة.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية، التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة، في مدينة العين، وسط مناظرها الطبيعية الخلابة.