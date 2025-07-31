مواقف دبي: رسوم على مدار الساعة حول المساجد .. ومجانية للمصلين وقت الصلاة

ستتولى شركة "باركين" إدارة وتشغيل نحو 2100 موقف سيارة في 59 مسجداً بدبي.

وسيتم توفير مواقف مجانية للمصلين لمدة ساعة خلال أوقات الصلاة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق خدمة مواقف السيارات المدفوعة على مدار الساعة حول المساجد في أغسطس.

وسيتم تصنيف مواقف السيارات هذه كمنطقة M (عادية) أو منطقة MP (ممتازة)، وستكون رسومها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خارج أوقات الصلاة. خلال أوقات الصلاة، سيتمكن زوار المسجد من ركن سياراتهم مجانًا لمدة تصل إلى ساعة واحدة. من بين 59 موقعًا، يقع 41 موقعًا في المنطقة M و18 موقعًا في المنطقة MP.

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موقف السيارات (M) هو موقف سيارات عادي، بتكلفة درهمين لنصف ساعة و4 دراهم للساعة. أما موقف السيارات المميز (MP) فيبلغ سعره درهمين لنصف ساعة و4 دراهم للساعة خارج أوقات الذروة، بينما يبلغ سعره 3 دراهم لنصف ساعة و6 دراهم للساعة خلال أوقات الذروة.

وقعت شركة باركن، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، اتفاقية تقاسم الإيرادات مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لإدارة مواقف السيارات حول المساجد في الإمارة.

وستساهم هذه الشراكة في توسيع محفظة باركين الإجمالية من مواقف السيارات الخاصة إلى 20,800 موقف.

وأضافت الشركة أنه من الممكن في المستقبل توسيع نطاق هذه المبادرة لتغطية المساجد الإضافية التي تشكل جزءًا من محفظة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وبناءً على الشروط التجارية المتفق عليها، فمن المتوقع أن يحقق هذا العقد ربحًا متواضعًا غير مهم في سياق الأداء المالي الإجمالي لشركة باركين.