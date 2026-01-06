"مواقف السيارات" تسيطر على مفاوضات الإيجار في دبي

مع تسبب نظام تعرفة المواقف المتغير في دبي بزيادة تكاليف المواقف العامة، يسعى المستأجرون في جميع أنحاء الإمارة بشكل متزايد لتأمين مواقف السيارات كجزء من إيجاراتهم بدلاً من دفع رسوم يومية وساعية متصاعدة.

يقول خبراء قانونيون إنه من الممكن للمستأجرين تضمين مواقف السيارات دون تكلفة إضافية، ولكن فقط من خلال ترتيبات تعاقدية دقيقة، محذرين من أن الافتراضات حول حقوق المواقف التلقائية هي من بين الأسباب الأكثر شيوعاً للمنازعات الإيجارية.

في أبريل 2025، استحدثت دبي نظام تعرفة مواقف متغير لإدارة الطلب وتخفيف الازدحام من خلال فرض أسعار مختلفة بناءً على الموقع، والوقت من اليوم، ومستويات الطلب. وتجذب المناطق المتميزة مثل وسط مدينة دبي (دوان تاون)، والخليج التجاري (بيزنس باي)، وديرة، والجميرا الآن رسوماً أعلى في ساعات الذروة، بينما تظل المواقف في ساعات خارج الذروة وأثناء الليل مجانية.

وكان التأثير كبيراً؛ حيث ارتفع متوسط تكاليف المواقف العامة بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 3.03 درهم للساعة في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بتعرفة يومية أعلى وهياكل تسعير جديدة.

وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير مواقف السيارات نقطة تفاوض رئيسية في عقود الإيجار السكنية.

ووفقاً لإيغور أبالوف، الشريك الإداري في "لوفورد للاستشارات القانونية" (Lawford Legal Advisors)، فإن السؤال حول ما إذا كان بإمكان المستأجر المطالبة بموقف سيارات عندما لا يكون ذلك منصوصاً عليه صراحة في عقد الإيجار هو أحد أكثر القضايا المتنازع عليها تكراراً أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وقال أبالوف: "يلعب عقد الإيجار دوراً حاسماً في تحديد حقوق المستأجر. وتعتمد قدرة المستأجر على تأكيد مطالباته على ما تم الاتفاق عليه صراحة وتسجيله كتابياً".

وأوضح أنه بينما يفترض العديد من المستأجرين أن موقف السيارات ينتقل تلقائياً مع الشقة، خاصة عندما يظهر في سند ملكية المالك، فإن هذا ليس هو الحال دائماً. وأضاف: "إن غياب إشارة صريحة إلى موقف السيارات لا يلغي بالضرورة جميع الحقوق، ولكنه يحد منها بشكل كبير".

وأشار أبالوف إلى تمييز مهم بين موقف سيارات محدد ومخصص مسجل في سند الملكية، وبين مرافق المواقف العامة المتوفرة كجزء من وسائل الراحة في المبنى. وقال: "الحق في استخدام الموقف كمرفق من مرافق المبنى لا يعادل الحق في موقف سيارات محدد ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد الإيجار".

ومع ذلك، أضاف أن الموقف القانوني قد يتغير في حال عدم وجود مواقف بديلة داخل المبنى: "إذا لم يكن بالمبنى أي مناطق مواقف أخرى، فإن التفسير الممنهج للقانون قد يلزم المالك بالسماح باستخدام موقف السيارات الملحق بالشقة".