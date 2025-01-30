150 درهماً غرامة عدم دفع رسوم مواقف مراكز تسوق دبي
مع بدء تنفيذ مشروع مواقف السيارات بدون حواجز في ثلاثة مراكز تسوق شهيرة في دبي، تم تحذير سائقي السيارات من أنه سيتم فرض غرامة قدرها 150 درهمًا إماراتيًا في حالة عدم دفع الرسوم بعد ثلاثة أيام من مغادرة مراكز التسوق.
وأكدت مجموعة ماجد الفطيم لصحيفة خليج تايمز أن نظام مواقف السيارات الجديد بدأ تفعيله بالفعل في سيتي سنتر ديرة، وسيتم إطلاقه في مول الإمارات مطلع الشهر المقبل.
بدون حواجز، يمكن لسائقي السيارات القيادة بحرية عبر مواقف السيارات في المراكز التجارية، دون الحاجة إلى التوقف للحصول على تذاكر. يتم تتبع لوحات أرقام المركبات تلقائيًا بواسطة الكاميرات عند دخولها وخروجها من موقف السيارات. يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط للدفع إلى السائقين مقابل أي رسوم.
يجب دفع رسوم المواقف خلال ثلاثة أيام، وإلا سيتم تطبيق غرامة قدرها 150 درهمًا إماراتيًا، وذلك بناءً على المعلومات المتوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم.
وجاء في البيان "إذا لم تقم بالدفع خلال يومين من مغادرة المركز التجاري، فسوف تتلقى رسالة نصية قصيرة تذكيرية ومكالمة هاتفية في اليوم التالي".
"إذا لم تقم بالدفع بعد مرور ثلاثة أيام، فسيتم تغريمك بمبلغ 150 درهمًا إماراتيًا وفقًا لغرامة وقوف السيارات القياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة."
سيتم تغريم كل من يترك سيارته في الأماكن غير المخصصة للوقوف بمبلغ 1000 درهم.
وجاء في البيان "إذا قمت بركن مركبتك في أماكن لا يوجد بها تصريح أو لم تتمكن من التحقق من صحة هذا التصريح في الوقت الحالي، فسيتم تغريمك بمبلغ 1000 درهم".
وقالت المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إنه تم إزالة حواجز مواقف السيارات في وزارة التربية والتعليم واستبدالها بأجهزة استشعار قبل طرح مواقف السيارات بدون حواجز في أوائل فبراير.
يُطلب من سائقي السيارات ركن سياراتهم في مناطق محددة في وزارة التربية والتعليم، لأن ركن السيارات في الأماكن دون الحصول على تصريح مناسب قد يؤدي إلى غرامة قدرها 1000 درهم.
في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت شركة ماجد الفطيم أنها ستقدم مواقف سيارات بدون حواجز في ثلاثة من مراكز التسوق الأكثر شعبية لديها - مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف - بالشراكة مع شركة تشغيل مواقف السيارات في دبي، باركين.
وسيعمل النظام الجديد على تسهيل عملية الدخول والخروج لأكثر من 20 مليون سيارة سنويا عبر مراكز التسوق الثلاثة.
هل سترتفع رسوم وقوف السيارات؟
أكدت مجموعة ماجد الفطيم أن رسوم مواقف السيارات في هذه المراكز التجارية ستبقى كما هي، مشيرة إلى أنه لا توجد أي خطط لزيادة رسوم مواقف السيارات.
وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول، لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة سابقة: "كجزء من المرحلة الأولى، أعلنا عن خطة لتطبيق نظام بلا حواجز في مراكز التسوق الثلاثة الأكثر شعبية لدينا. والأهم من ذلك، أن الرسوم لم تتغير. نحن لا نفكر في زيادة الرسوم".
مواقف السيارات مجانية خلال أول ثلاث ساعات في سيتي سنتر ديرة ومجانية خلال أول أربع ساعات في مول الإمارات.
إذا تجاوز المتسوقون توقيت موقف السيارات المجاني وأنفقوا مبلغًا معينًا، فيمكنهم الحصول على تذكرة معتمدة وسيتم التنازل عن الرسوم.
وبحسب المعلومات المتوفرة على موقع مول الإمارات الإلكتروني، فإنه "إذا قمت بإجراء عمليات شراء في المركز التجاري، فيمكنك تمديد فترة ركن سيارتك لهذا اليوم من خلال التحقق من ذلك لدى مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري، أو مكتب خدمة عملاء فوكس، أو مكتب إدارة مواقف السيارات. وسيتم إرسال إشعار بالرسوم إلى الرقم المسجل لدى المركبة".
سيحصل المتسوقون على مواقف مجانية للسيارات عند إنفاق 150 درهمًا إماراتيًا وساعتين إضافيتين مجانيتين للسيارات عند شراء التذاكر في فوكس أو سكي دبي. يُحظر ركن السيارات ليلاً من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، مما يؤدي إلى غرامة قدرها 200 درهم.
مواقف السيارات مجانية في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
رسوم وقوف السيارات
مول الامارات
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سيتي سنتر ديرة
كيف يعمل
ويستخدم النظام الجديد تقنية متطورة للتعرف على لوحات أرقام السيارات. فعندما يصل العملاء إلى أحد مراكز التسوق، يتم تتبع لوحات أرقام سياراتهم تلقائيًا بواسطة الكاميرات أثناء دخولهم وخروجهم من موقف السيارات.
في حالة وجود رسوم لوقوف السيارات، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط لإجراء الدفع على الفور من خلال منصة على شبكة الإنترنت. لمزيد من الراحة، يمكن للعملاء ربط حساباتهم بمحفظة Parkin، مما يسمح بإجراء معاملات أسرع وأبسط.