150 درهماً غرامة عدم دفع رسوم مواقف مراكز تسوق دبي

بدون حواجز، يمكن لسائقي السيارات القيادة بحرية عبر مواقف السيارات في المراكز التجارية، دون الحاجة إلى التوقف للحصول على تذاكر. يتم تتبع لوحات أرقام المركبات تلقائيًا بواسطة الكاميرات عند دخولها وخروجها من موقف السيارات. يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط للدفع إلى السائقين مقابل أي رسوم.