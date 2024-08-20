مواقع احتيالية تنتحل صفة صحيفة "خليج تايمز"

وقد ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة عدد من المنشورات التي تحمل شعار الخليج تايمز، فضلاً عن عناوين "مثيرة للجدل" ـ وهو ما دفع مستخدمي الإنترنت إلى النقر عليها والتفاعل معها. وتؤدي هذه المنشورات، التي كثيراً ما نراها على موقع فيسبوك، إلى مواقع إلكترونية تشبه تماماً صحيفة الخليج تايمز.