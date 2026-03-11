مواعيد عطلة عيد الفطر 2026 في دول الخليج

بدأ شهر رمضان المبارك، ومع استعداد المسلمين في جميع أنحاء العالم لختام صيامهم والاحتفال بعيد الفطر هذا العام، بدأت دول الخليج في الإعلان عن مواعيد العطلات الرسمية للسكان.
تختلف عدد أيام الإجازة للمدارس والمكاتب حسب الدولة والقطاع، وتعتمد في النهاية على رؤية الهلال.
يتم الاحتفال بالعيد في الأول من شهر شوال، وهو ما يمثل نهاية شهر رمضان. وبما أن التقويم الإسلامي يتبع الدورة القمرية، فإن الشهور تستمر إما 29 أو 30 يوماً، وذلك اعتماداً على وقت رؤية الهلال. ونتيجة لذلك، قد تختلف المدة الدقيقة لعطلة العيد قليلاً بمجرد صدور الإعلان الرسمي.
إليك دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت بالفعل عن عطلات عيد الفطر لديها:
بالنسبة للجهات الحكومية الاتحادية، ستبدأ عطلة عيد الفطر يوم الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس 2026. وسيستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس 2026.
أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فقد أكدت حكومة الإمارات منح عطلة لمدة أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر، تبدأ من الخميس 19 مارس وحتى السبت 21 مارس. ويتعين على الموظفين الذين يعملون عادةً أيام الأحد العودة إلى العمل يوم الأحد 22 مارس. وفي حال استمر شهر رمضان لمدة 30 يوماً، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص لتشمل يوم الأحد 22 مارس 2026. علماً بأن يوم الأحد هو عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارات.
في المملكة العربية السعودية، تقرر أن تبدأ العطلة لموظفي القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 18 مارس، والذي يوافق 29 رمضان 1447 هـ، وستستمر لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين. وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء أن العمل المعتاد سيستأنف يوم الأحد 22 مارس.
في الكويت، تم الإعلان عن احتمالين لعطلة عيد الفطر للموظفين في الوزارات والجهات الحكومية:
السيناريو الأول: إذا انتهى شهر رمضان يوم الخميس 19 مارس، فستكون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين أيام عطلة.
السيناريو الثاني: إذا انتهى شهر رمضان يوم الأربعاء 18 مارس، فستكون أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد أيام عطلة.
سيحصل موظفو القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان على إجازة لمدة خمسة أيام في هذا العيد، تبدأ من يوم الخميس 19 مارس (الذي يوافق 29 رمضان) وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 مارس.