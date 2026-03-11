مواعيد عطلة عيد الفطر 2026 في دول الخليج

بالنسبة للجهات الحكومية الاتحادية، ستبدأ عطلة عيد الفطر يوم الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس 2026. وسيستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس 2026.

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فقد أكدت حكومة الإمارات منح عطلة لمدة أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر، تبدأ من الخميس 19 مارس وحتى السبت 21 مارس. ويتعين على الموظفين الذين يعملون عادةً أيام الأحد العودة إلى العمل يوم الأحد 22 مارس. وفي حال استمر شهر رمضان لمدة 30 يوماً، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص لتشمل يوم الأحد 22 مارس 2026. علماً بأن يوم الأحد هو عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارات.