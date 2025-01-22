مواطن يفوز بسيارة فاخرة للمرة الثالثة في سحب سوق دبي
فاز شخصان محظوظان بجائزة المليونير في السحب الأخير الذي نظمته سوق دبي الحرة للألفية. وإضافة إلى الإثارة، احتفل رجل بفوزه الثالث غير العادي بسيارة فاخرة.
وفاز المواطن الإماراتي أحمد البلوشي (55 عاماً) من أبوظبي بسيارة مرسيدس بنز إس 500 باللون الأسود. وكان البلوشي، الذي شارك بانتظام في الحملة الترويجية لأكثر من 20 عاماً، قد فاز سابقاً بسيارة مرسيدس بنز إس 500 في سلسلة المفاجآت الرائعة 1387 برقم التذكرة 0595 في أبريل 2009، وبسيارة جاكوار إكس كيه 5.0 كوبيه في سلسلة المفاجآت الرائعة 1476 برقم التذكرة 0872 في ديسمبر 2011.
ويعمل البلوشي، وهو أب لثلاثة أطفال، في إحدى الهيئات الحكومية في أبوظبي. وقال: "يا لها من سيارة رائعة، إنها سيارتي الثالثة مع سوق دبي الحرة! شكرًا جزيلاً لكم، ولكل الأشخاص الذين يقفون وراء هذا العرض الترويجي الرائع".
وفي الوقت نفسه، فاز "زاهرسولثا أسافالي"، وهو هندي يبلغ من العمر 38 عامًا من ولاية كيرالا، بمليون دولار في السلسلة 487 بتذكرة رقم 4031، تم شراؤها عبر الإنترنت في 20 ديسمبر.
بدأ أسافالي، الذي يمتلك متجرًا لبيع النظارات والتجزئة في كيرالا، في شراء التذاكر منذ شهرين أو ثلاثة أشهر فقط. وقال والد أحد الأطفال: "شكرًا جزيلاً لكم، سوق دبي الحرة! لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأفوز. سيساعدني هذا بالتأكيد كثيرًا، وأنا ممتن جدًا لذلك".
وانضم "نيكولاس باورسفيلد"، وهو ألماني يبلغ من العمر 61 عامًا من مدينة كيل، إلى أسافالي باعتباره مليونيرًا. فاز الرجل بمليون دولار بتذكرة رقم 2708، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 6 يناير.
لقد كان بورسفيلد يشتري عروض سوق دبي الحرة منذ خمس سنوات. وهو يعمل لحسابه الخاص ويخطط لاستثمار أرباحه. وقال بحماس: "يا لها من أخبار رائعة أتلقاها اليوم".
بعد سحب مليونير الألفية، تم الكشف أيضاً عن ثلاثة فائزين بسيارات فاخرة في سحب أروع المفاجآت في سوق دبي الحرة.
وفاز "روبرت مولوني"، وهو بريطاني يبلغ من العمر 44 عامًا ومقيم في كازاخستان، بدراجة نارية من طراز Aprilia RSV4 1100 (رمادي سيلفرستون)، برقم التذكرة 0933 في سلسلة Finest Surprise Series 610، والتي اشتراها عبر الإنترنت في الأول من يناير.
يقوم مولوني بشراء التذاكر منذ 8 سنوات، وهو أب لطفلين ويعمل مهندسًا في كازاخستان.
وفاز "سوجيث باناكال"، وهو هندي يبلغ من العمر 38 عامًا ومقيم في دبي، بدراجة نارية من طراز BMW F 900 GS (لونها أبيض فاتح، أزرق سباقات)، تحمل رقم التذكرة 1133 في سلسلة Finest Surprise Series 611، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 17 يناير.
يقيم باناكال في دبي منذ 18 عامًا، ويشارك في الحملة الترويجية منذ 15 عامًا حتى الآن. وهو أب لطفل واحد ويعمل مصممًا في شركة معمارية في المدينة. وقال: "هذا أمر لا يصدق! أخيرًا، فزت مع سوق دبي الحرة".
احتفالات رأس السنة الصينية
احتفلت سوق دبي الحرة رسميًا بـ "عام الثعبان الخشبي" باحتفالية ذات طابع صيني في المبنى 3 - صالة B بمطار دبي الدولي. وحضر الاحتفال إدارة وموظفو سوق دبي الحرة برئاسة المدير العام راميش سيدامبي إلى جانب الضيوف المدعوين من القنصلية الصينية في دبي، بما في ذلك أو بو تشيان، القنصل العام الصيني في دبي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الصينية المدعوة.
وللاحتفال بهذه المناسبة، أقيم حفل ختم تقليدي، تلاه قطع الشريط والكعكة.
وبعد إجراء القرعة، استمتع وفد سوق دبي الحرة والمسؤولون الصينيون بأداء رقص صيني تقليدي، تلا ذلك التقاط صورة جماعية.