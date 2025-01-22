مواطن يفوز بسيارة فاخرة للمرة الثالثة في سحب سوق دبي

يقيم باناكال في دبي منذ 18 عامًا، ويشارك في الحملة الترويجية منذ 15 عامًا حتى الآن. وهو أب لطفل واحد ويعمل مصممًا في شركة معمارية في المدينة. وقال: "هذا أمر لا يصدق! أخيرًا، فزت مع سوق دبي الحرة".