مواطن يستكشف مع مغامرين عالميين تضاريس الإمارات الخلابة
في عالم حيث غالباً ما تقودنا نداءات المغامرة إلى أراضٍ بعيدة، يكتشف مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً من رأس الخيمة الجواهر المخفية للمناظر الطبيعية الجبلية في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل شغفه بالمشي لمسافات طويلة والذي ينبع من نشأته في هذه البيئة الخلابة، لا يستكشف "هزاع سعيد الحبسي" فحسب، بل يدعو أيضًا آخرين من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في رحلات مثيرة هنا في الإمارات العربية المتحدة.
تعلم الحبسي مهارات المشي والمغامرة من العيش بين الجبال. وقال لصحيفة خليج تايمز : "هناك أماكن جميلة في البلاد لا يعرفها أحد". في عام 2016، بدأ في توثيق تجاربه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمام وتفاعل الجمهور عندما اكتشفوا المواقع المذهلة التي عرضها.
وبدأ الحبسي في البداية بمجموعة من 20 شخصاً، ثم توسع فريق عمله ليضم الآن أكثر من 1000 عضو من جميع أنحاء العالم. ويستخدم الحبسي تطبيق واتساب لتنسيق الرحلات، وإرسال الدعوات للرجال والنساء، مع مجموعة مخصصة للنساء تضم 70 عضواً. وأوضح الحبسي: "في كل مرة أقوم فيها بتنظيم رحلة جبلية، أرسل الدعوة إلى المجموعة".
"احصل على المعدات المناسبة"
السلامة هي الأولوية القصوى بالنسبة للحبسي وفريقه. وهو يؤكد على أهمية امتلاك المعدات المناسبة، ويقول: "أهم شيء في الرياضات الجبلية هو الأحذية المناسبة". ويتم تشجيع كل مشارك على تجهيز حقيبة تحتوي على الضروريات مثل الطعام والماء والشواحن ولوازم الإسعافات الأولية وغيرها من الضروريات.
تأخذ مغامرات الحبسي عشاق المغامرة إلى مواقع خلابة مثل جبل جيس، ومبرة، ووادي نقب، وسلاسل جبلية أخرى مليئة بالمناظر المثيرة والتجارب المثيرة.
شاهد فيديو له وهو يتسلق الجبل:
وأشار إلى أن لكل رحلة مستويات تناسب قدرات كل شخص، حيث نبدأ بالمبتدئين على المسارات السهلة قبل أن ينتقلوا إلى مسارات أكثر صعوبة، وأضاف: "لدي فريق كامل للإسعافات الأولية، وفي حال تعب أحدهم ولم يتمكن من إكمال الرحلة، يمكننا التعامل مع مثل هذه المواقف ومعرفة الطرق المختصرة للعودة بسلام".
لا يعد الحبسي من هواة رياضة المشي لمسافات طويلة فحسب، بل إنه أيضًا مدرب لركوب الخيل والطيران، فضلاً عن كونه مرشدًا سياحيًا جبليًا يحمل رخصة مرشد جبلي من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
ويعزو حبه للمغامرة والاستكشاف إلى نشأته في منطقة جبلية، ويقول: "هناك أماكن يسافر الناس خارج البلاد لزيارتها، لكنهم لا يعرفون أنها موجودة هنا".
وحول المخاطر المحتملة المرتبطة بالمغامرات الخارجية، أكد الحبسي على أهمية معرفة حالة الطقس قبل الشروع في أي رحلة، وقال: "في بعض الأيام نخرج فتهطل الأمطار وتمتلئ الوديان، فلا نستطيع العودة وننتهي إلى قضاء الليل هناك".
المغامرات على عتبة دارنا
وحظيت المبادرة بدعم شخصيات بارزة، من بينهم سموالشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي أشاد بجهود هزاع وترتيباته داخل الفريق. وأوضح الحبسي أن "جميع المجموعات مجانية، ولا يدفع الأشخاص أي مقابل، والترتيبات تتم مجاناً، ويقدم الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وشقيقه الشيخ عمر القاسمي الدعم اللوجستي والمالي".
ومع انضمام المزيد من الأشخاص إليه في رحلاته الاستكشافية، تستمر روح المغامرة في النمو داخل المجتمع، مما يكشف أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الكثير لتقدمه أكثر من مجرد معالمها السياحية الحضرية.
بمهمة اكتشاف المسارات المخفية وتعزيز حب الطبيعة، يتولى هزاع الحبسي زمام المبادرة في الترويج للمغامرات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يثبت أن أعظم المغامرات في بعض الأحيان تكون على عتبة دارنا.