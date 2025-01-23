مواطن يستكشف مع مغامرين عالميين تضاريس الإمارات الخلابة

في عالم حيث غالباً ما تقودنا نداءات المغامرة إلى أراضٍ بعيدة، يكتشف مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً من رأس الخيمة الجواهر المخفية للمناظر الطبيعية الجبلية في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل شغفه بالمشي لمسافات طويلة والذي ينبع من نشأته في هذه البيئة الخلابة، لا يستكشف "هزاع سعيد الحبسي" فحسب، بل يدعو أيضًا آخرين من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في رحلات مثيرة هنا في الإمارات العربية المتحدة.