مواطن إماراتي يفوز بسيارة "رانج روفر"ويهديها لابنته
شهدت النسخة الأخيرة من سحب التذكرة الكبرى فوز مواطن إماراتي بسيارة رانج روفر، ناصر السويدي، الذي فاز بالسيارة البالغة قيمتها 355 ألف درهم، هو موظف في حكومة دبي.
يخطط الرجل البالغ من العمر 54 عاماً لإهداء سيارته الجديدة لابنته.
وكان ناصر مشاركاً في السحب لأكثر من عقد من الزمان، واكتشف "التذكرة الكبرى" Big Ticket لأول مرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما أصبح من روادها الدائمين، حيث كان يشتري التذاكر كل شهر تقريباً. وعندما تلقى المكالمة الفائزة، شعر بالذهول.
"لقد كنت في غاية السعادة والبهجة - إنها المرة الأولى التي أفوز فيها، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتناناً."
الفائز لم ينتهي من السحب، حيث أنه قد اشترى بالفعل تذكرة للسحب التالي.
وخلال شهر نوفمبر، يحظى المشاركون بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 25 مليون درهم في السحب المباشر المقبل، والتي تؤهلهم أيضاً للمشاركة في سحوبات يومية للفوز بسبيكة ذهب عيار 24 قيراطاً بوزن 250 جراماً.
ويقدم السحب أيضاً للمشاركين عرضاً رائعاً "اشتر 2 واحصل على 2 مجاناً"، حيث يمكنهم شراء تذكرتين والحصول على إدخالين إضافيين بدون تكلفة إضافية.
كما أطلقت المسابقة "مسابقة الفوز الكبير" حيث يمكن للمشاركين شراء تذكرتين مرة واحدة بين 1 و28 نوفمبر، وسيدخلون في سحوبات إلكترونية أسبوعية. وتتراوح قيمة الجوائز المضمونة بين 20 ألف درهم و150 ألف درهم.