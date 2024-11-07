مواطن إماراتي يفوز بسيارة "رانج روفر"ويهديها لابنته

يخطط الرجل البالغ من العمر 54 عاماً لإهداء سيارته الجديدة لابنته.

وكان ناصر مشاركاً في السحب لأكثر من عقد من الزمان، واكتشف "التذكرة الكبرى" Big Ticket لأول مرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما أصبح من روادها الدائمين، حيث كان يشتري التذاكر كل شهر تقريباً. وعندما تلقى المكالمة الفائزة، شعر بالذهول.