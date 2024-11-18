مواطنون ينقذون 3 شبان من الغرق على شاطئ رأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة، اليوم الاثنين، إنقاذ ثلاثة مواطنين شبان من قبل المارة على شاطئ البحر في المدينة.

وكان المواطنون الثلاثة، وهم في العشرينيات من العمر، يمارسون مهنة الصيد عندما حوصروا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في مدينة الرمس، ما أعاق عودتهم إلى الشاطئ.

وتلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً بالحادث من أحد الشبان الذين قالوا إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بسبب ارتفاع المد.

وعند وصول فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث، كانت مجموعة من المواطنين المتواجدين قد أنقذت الرجال الثلاثة وأعادتهم بسلام إلى الشاطئ.

وأجرت الهيئة فحصاً طبياً على الناجين الثلاثة وتبين أنهم جميعاً بصحة جيدة، وأشادت الشرطة بتعاون المواطنين في إنقاذ المواطنين الشباب.

ودعت الشرطة الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه من المد والجزر أثناء ممارسة الصيد أو حتى السباحة، حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم من التعرض لمثل هذه المواقف.