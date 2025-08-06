مواطنون كبار السن في دبي يشاركون نجم تشيلسي في مباراة ودية

تمتد هذه المنشأة على مساحة 25,000 متر مربع، وتضم تسع رياضات أساسية: كرة القدم، كرة السلة، البادل، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، الكريكيت، التنس، والبيكلبول. هذا العام، تعيد DSW افتتاح صالة الألعاب الرياضية المجانية والمفتوحة، والتي تضم أجهزة تمارين القلب المتطورة، وأجهزة التدريب الوظيفي، ومناطق القوة.