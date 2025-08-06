مواطنون كبار السن في دبي يشاركون نجم تشيلسي في مباراة ودية

في السادسة والستين من عمره، لا يكتفي حسن كريم البلوشي بمشاهدة كرة القدم فحسب، بل يلعبها بأسلوب مميز. يوم الثلاثاء، دخل اللاعب الإماراتي أرض الملعب برفقة "فلوران مالودا"، جناح تشيلسي السابق واللاعب الدولي الفرنسي. تبادل الثنائي التمريرات والمصافحات والنكات خلال مباراة استمرت 15 دقيقة.
شهدت مباراة كرة القدم الودية الخماسية، التي أقيمت احتفالاً بافتتاح عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة فريق من كبار السن من نادي ذخر إلى جانب مالودا. وحضر المباراة أيضاً سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار، النائب التنفيذي لرئيس مجلس دبي الرياضي.
,قال البلوشي لصحيفة "خليج تايمز" بعد المباراة: "لقد كانت تجربة رائعة حقًا. لقد فوجئ بكمية الطاقة التي امتلكناها. كما أكملنا ركضًا لمسافة كيلومترين صباحًا في ماراثون دبي".
سيظل معرض عالم دبي الرياضي، الذي يعود في نسخته الخامسة عشرة هذا العام، مفتوحًا حتى الثاني من سبتمبر مع أكثر من 40 ملعبًا وملعبًا داخليًا لعشاق الرياضة في جميع أنحاء البلاد.
تمتد هذه المنشأة على مساحة 25,000 متر مربع، وتضم تسع رياضات أساسية: كرة القدم، كرة السلة، البادل، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، الكريكيت، التنس، والبيكلبول. هذا العام، تعيد DSW افتتاح صالة الألعاب الرياضية المجانية والمفتوحة، والتي تضم أجهزة تمارين القلب المتطورة، وأجهزة التدريب الوظيفي، ومناطق القوة.
المكان مفتوح يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 8 صباحًا للعدائين فقط، ومن الساعة 8 صباحًا حتى 12 منتصف الليل لجميع الرياضات. يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة حجز أي من الملاعب باستخدام تطبيق DSW.
قال سعيد حارب خلال حفل إطلاق الفعالية: "خلال فصل الصيف، يحتاج سكان دبي وزوارها إلى مكان كهذا لمواصلة أنشطتهم الرياضية. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، رسّخ عالم دبي الرياضي مكانته كوجهة صيفية مفضلة لعشاق الرياضة من جميع الفئات".
وأضاف ماهر أن الصالة الرياضية الداخلية، التي بدأت كفكرة للحفاظ على نشاط سكان دبي خلال الصيف، تطورت لتصبح حدثًا صيفيًا ينتظره الجميع بفارغ الصبر، وأنهم يسعون إلى تقديم شيء جديد في كل نسخة. وقال: "هذا العام، أضفنا مضمار الجري الداخلي إلى المنشأة".
وكجزء من افتتاحه، استضافت المنشأة أيضًا أول نصف ماراثون داخلي في دبي على الإطلاق - DSW Run IN - بمشاركة أكثر من 500 عداء.
أعرب مالودا، الذي جال في المنشأة، عن إعجابه بها. وقال: "بعد أن لعبتُ في أعلى مستويات كرة القدم الدولية، أُقدّر جودة البنية التحتية والشغف الرياضي الذي يُجسّده هذا الحدث". وأضاف: "تُمثّل هذه المنصة فرصةً رائعةً للناس لتجربة رياضات متنوعة في مكان واحد".
وأضاف أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الآباء إبعاد أطفالهم عن شاشاتهم وممارسة الرياضة وأن مثل هذه المرافق من شأنها أن تدعم ذلك.
يمكن للشركات في جميع أنحاء البلاد التسجيل في دوري DSW الصيفي، الذي سيقام في 23 أغسطس، للمنافسات بين الشركات في لعبة الكريكيت وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الريشة.
وقال أيمن خان، رئيس الشراكات في المنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA)، إن هناك "نقصًا في المرافق الرياضية الداخلية" في المنطقة وأن المبادرات مثل DSW هي حاجة الساعة.