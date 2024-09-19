مواطنات: إلزام الشركات بمقعد للمرأة خطوة نحو الشمولية

رحبت العديد من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة بالقرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، والذي يقضي بإلزام الشركات المساهمة الخاصة بتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارتها اعتباراً من يناير 2025

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حضور وتمثيل المرأة في الأدوار القيادية داخل هذه المنظمات. وقد رحبت العديد من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة بهذه الأخبار، واعتبرنها خطوة محورية نحو تعزيز الشمول والتنوع في الهياكل المؤسسية.