مهنيون هنود برواتب تصل إلى 45 ألف درهم في الإمارات

وبحسب مجموعة كاريرنت، إحدى شركات حلول المواهب الرائدة في الهند، فإن المحترفين الهنود في الأدوار المتوسطة إلى العليا في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية وغيرها من الصناعات الناشئة يكسبون ما يصل إلى 45 ألف درهم شهرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال أنشومان داس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة كاريرنت، إن المتخصصين الهنود في مجال التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة يكسبون عادة ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يكسبونه في الهند.

قال داس: "يتراوح الراتب الشهري للمهنيين الهنود في مجالات التكنولوجيا أو الرقمنة أو المنتجات عادةً بين 25,000 و45,000 درهم إماراتي، وذلك حسب المنصب ومستوى الأقدمية". وأضاف: "قد تكون الرواتب أعلى في الوظائف المتخصصة للغاية ووظائف الإدارة العليا".

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وأضاف أن المرشحين اليوم لا يفكرون فقط في الراتب الأساسي. "إنهم يتطلعون أيضًا إلى دعم الانتقال، ومكافآت الأداء، وفرص النمو طويل الأجل، والقيمة الإجمالية التي يضيفها هذا الدور إلى مسيرتهم المهنية. لم يعد الأمر يقتصر على إيجاد وظيفة فحسب، بل يتعلق بإيجاد الهدف، والنمو، والظهور الدولي. والإمارات العربية المتحدة تُلبي جميع هذه المتطلبات."

أشار داس إلى أن الرواتب تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف الدور والخبرة. ومع ذلك، يتوقع المهنيون في المجالات الرقمية أو الهندسية أو التكنولوجية أو الاستشارية عمومًا أن يحصلوا على رواتب تفوق رواتبهم في الهند بمرتين إلى ثلاث مرات. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمزايا الضريبية في الإمارات العربية المتحدة أن تزيد صافي الدخل بنسبة تتراوح بين 20% و35%".