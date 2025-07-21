مهنيون هنود برواتب تصل إلى 45 ألف درهم في الإمارات

وبحسب مجموعة كاريرنت، إحدى شركات حلول المواهب الرائدة في الهند، فإن المحترفين الهنود في الأدوار المتوسطة إلى العليا في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية وغيرها من الصناعات الناشئة يكسبون ما يصل إلى 45 ألف درهم شهرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال أنشومان داس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة كاريرنت، إن المتخصصين الهنود في مجال التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة يكسبون عادة ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يكسبونه في الهند.
قال داس: "يتراوح الراتب الشهري للمهنيين الهنود في مجالات التكنولوجيا أو الرقمنة أو المنتجات عادةً بين 25,000 و45,000 درهم إماراتي، وذلك حسب المنصب ومستوى الأقدمية". وأضاف: "قد تكون الرواتب أعلى في الوظائف المتخصصة للغاية ووظائف الإدارة العليا".
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وأضاف أن المرشحين اليوم لا يفكرون فقط في الراتب الأساسي. "إنهم يتطلعون أيضًا إلى دعم الانتقال، ومكافآت الأداء، وفرص النمو طويل الأجل، والقيمة الإجمالية التي يضيفها هذا الدور إلى مسيرتهم المهنية. لم يعد الأمر يقتصر على إيجاد وظيفة فحسب، بل يتعلق بإيجاد الهدف، والنمو، والظهور الدولي. والإمارات العربية المتحدة تُلبي جميع هذه المتطلبات."
أشار داس إلى أن الرواتب تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف الدور والخبرة. ومع ذلك، يتوقع المهنيون في المجالات الرقمية أو الهندسية أو التكنولوجية أو الاستشارية عمومًا أن يحصلوا على رواتب تفوق رواتبهم في الهند بمرتين إلى ثلاث مرات. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمزايا الضريبية في الإمارات العربية المتحدة أن تزيد صافي الدخل بنسبة تتراوح بين 20% و35%".
وأشار أيضًا إلى أن العديد من أصحاب العمل يقدمون امتيازات جذابة مثل بدلات السكن والتأمين الطبي وحتى الفوائد التعليمية للأسر - مما يجعل هذه الأدوار ليس فقط مجزية ماليًا، بل تعمل أيضًا على تحسين نوعية الحياة.
وفقًا لداس، لطالما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً دبي، الكفاءات الهندية. وأضاف: "تاريخيًا، هيمنت قطاعات مثل الضيافة والعقارات والخدمات المصرفية والنفط والغاز على سوق العمل. أما الآن، فتتطور الإمارات العربية المتحدة بسرعة لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاع الرقمي والابتكار".
يُتيح هذا التحول فرصًا جديدةً ومميزةً للمواهب الهندية. بفضل العلاقات الثنائية القوية، والتوافق الثقافي، والتركيز المتبادل على الابتكار، تُصبح دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا جاذبةً بشكل متزايد للمهنيين الذين يسعون إلى بناء مسارات مهنية عالمية المستوى.
سلّط داس الضوء على الاستثمارات التطلعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، باعتبارها عوامل رئيسية وراء الارتفاع الكبير في الطلب على المواهب العالمية. وقال: "لقد شهدنا زيادة مطردة في اهتمام المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، وخاصةً أولئك الذين لديهم خلفيات في الشركات الناشئة أو الاستشارات، والذين يستكشفون الفرص في دبي وأبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا".
وأضاف أن الاستثمار الكبير في المجالات الناشئة مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وأشباه الموصلات يعمل على تغذية الطلب على المتخصصين في Web3 والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وهندسة أشباه الموصلات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتمويل الرقمي.
في الوقت نفسه، تُعيد القطاعات التقليدية صياغة استراتيجياتها المتعلقة بالقوى العاملة من خلال تبني الأتمتة والتحول الرقمي وتحسين تجارب العملاء. هذا التقارب بين خبرات القطاعات التقليدية والابتكارات المستقبلية يُعيد تشكيل الطلب على المواهب في جميع المجالات.
وأشار إلى أن المهنيين ذوي الخبرة في الشركات الناشئة أو الاستشارات مطلوبون بشكل خاص. "يتمتعون بالقدرة على التكيف، والقدرة على حل المشكلات، والمهارات الوظيفية المتعددة - وكلها ضرورية في بيئات العمل سريعة التطور."
هناك حاليا أكثر من 3.6 مليون مواطن هندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 9 ملايين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، يعملون في مختلف المهن.
في السابق، كان العديد من المهنيين ينظرون إلى الأدوار في الإمارات العربية المتحدة على أنها قصيرة الأجل أو انتقالية. لكن هذا التصور بدأ يتغير، كما قال داس. "مع ازدياد فرص العمل في اقتصاد المعرفة، وتزايد التعرض العالمي، وتأشيرات الإقامة طويلة الأجل، وآفاق العمل الواعدة، يختار المزيد من المهنيين الهنود ترسيخ جذورهم في المنطقة على المدى الطويل."
"لم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد نقطة انطلاق، بل أصبحت بسرعة وجهة مهنية مفضلة على المدى الطويل."
أنشأت مجموعة كاريرنت، المزود الرائد لحلول المواهب في الهند، مؤخراً مقرها الإقليمي في دبي لدعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط.
قال داس: "يبرز الشرق الأوسط كمركز حيوي للمواهب. لا نعتبره مجرد سوق، بل ركيزة استراتيجية في رؤيتنا للنمو على المدى الطويل".
لسنوات، ساعدنا الشركات الإماراتية في تلبية احتياجاتها من التوظيف في الهند. والآن، ومع تواجدنا المباشر في المنطقة، نعمل على تعزيز هذه الشراكات وتقديم باقة خدماتنا المتكاملة لدعم نمو المنطقة.
واختتم حديثه قائلاً: "من تحديد قادة الجيل القادم إلى توسيع نطاق خطوط المواهب ذات التأثير العالي، فإن هدفنا هو تقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا والمساهمة في تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قوة عالمية في مجال الابتكار".