مهندس بنغالي يصنع سيارة كهربائية ويفوز بجائزة زايد للاستدامة

وبعد تخرجه في عام 2013، عمل "الأمين" كمطور برامج في "وول ستريت" في نيويورك قبل أن يعود إلى بنغلاديش في عام 2017 للعمل كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا في شركة الطاقة الشمسية التي تملكها عائلته. في عام 2021، بعد انهيار شركته الناشئة في مجال الخدمات السحابية أثناء الوباء، أخذ إجازة لمدّة عام للتفكير. تذكر قائلاً: "اعتقدت عائلتي أنني لا أستطيع فعل أي شيء في حياتي. قضيت الكثير من الوقت في التأمل وقررت أنه حان الوقت أخيراً لملاحقة حلم طفولتي".