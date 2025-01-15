مهندس بنغالي يصنع سيارة كهربائية ويفوز بجائزة زايد للاستدامة
اختير يوم أمس الثلاثاء ا"مصطفى الأمين" كأحد الفائزين بجائزة زايد للاستدامة لعام 2025 لعمله الرائد في مجال المركبات الكهربائية.
وقد بدأت رحلة "الأمين" برؤية طفولية أثارتها مشاهدة السيارات المعطلة خارج مركز للشرطة في مسقط رأسه في بنغلاديش. في عام 2019، بينما كان لا يزال طالباً، توصل إلى فكرة تحويل محرك تقليدي إلى محرك كهربائي.
"لقد اعتقدت أنه إذا تمكنت من استبدال المحرك بمحرك كهربائي، فستتحول السيارة إلى سيارة كهربائية. في ذلك الوقت لم تكن هناك سيارات "تسلا" أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك كانت مجرد فكرة خطرت لي"، كما قال المهندس الكهربائي البالغ من العمر 35 عاماً.
لقد أرسى هذا الإلهام المبكر الأساس لشركة "بالكي موتورز"، التي أطلقها "الأمين" في نهاية المطاف بعد سنوات من النكسات والتعلم من إخفاقات الأعمال السابقة. درس الهندسة الكهربائية في جامعة ولاية مونتانا، حيث استنزف دخله على شراء السيارات القديمة وتحديث أجزائها وإعادة بيعها بسعر أعلى.
وبعد تخرجه في عام 2013، عمل "الأمين" كمطور برامج في "وول ستريت" في نيويورك قبل أن يعود إلى بنغلاديش في عام 2017 للعمل كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا في شركة الطاقة الشمسية التي تملكها عائلته. في عام 2021، بعد انهيار شركته الناشئة في مجال الخدمات السحابية أثناء الوباء، أخذ إجازة لمدّة عام للتفكير. تذكر قائلاً: "اعتقدت عائلتي أنني لا أستطيع فعل أي شيء في حياتي. قضيت الكثير من الوقت في التأمل وقررت أنه حان الوقت أخيراً لملاحقة حلم طفولتي".
كيف تأسست شركة بالكي موتورز
بعد ذلك، حصل "الأمين" على وظيفة عن بعد في واحة دبي للسيليكون لمدّة 10 أشهر لسداد ديونه. ومع "مدخرات لا تتجاوز 4000 دولار"، قرر بناء سيارة كهربائية من الصفر في مرآبه. وعلى مدار 4 أشهر ونصف، شارك تقدمه على موقع "لينكد إن"، الأمر الذي لفت انتباه أكثر من 60 ألف مشاهد وصحيفة محلية.
وعندما جاء الصحفيون، لم يكن أمام "الأمين" سوى أسبوع واحد لإنهاء النموذج الأولي. وتذكر قائلاً: "لقد عملت ليل نهار لإنهاء السيارة". وأصبحت السيارة الأولى المطلية باللون الأصفر نقطة انطلاق لـ 16 طلباً أولياً، معظمها من السائقين التجاريين الذين كانوا يخسرون معظم دخلهم بسبب تكاليف الوقود.
اكتسبت رؤية "الأمين" زخماً كبيراً بعد انضمامه إلى برنامج لتسريع أعمال. وبتوجيه وثقة متجددة، تواصل مع "تنوير علي"، أحد أغنى المستثمرين في بنغلاديش، الذي استثمر 110 آلاف دولار في شركة "بالكي موتورز". وبحلول يوليو 2023، بدأ الإنتاج، حيث تصنع شركة "بالكي موتورز" 10 سيارات شهرياً. وحتى اليوم، باعت الشركة 76 سيارة، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بفضل أموال الجائزة.
تم تصميم السيارات الكهربائية خصيصاً للطرق في بنغلاديش، وتتميز بتكنولوجيا تبديل البطاريات الفعالة من حيث التكلفة والتي تسمح للسائقين باستبدال البطاريات الفارغة في دقيقتين فقط. يقلّل هذا الابتكار بشكل كبير من تكاليف الوقود والصيانة للسائقين التجاريين.
وأوضح أن: "تكلفة الوقود في سياراتنا أقل بنسبة 90%، كما تنخفض تكاليف الصيانة بنسبة 52%. ولأننا ننتج السيارات محلياً، فلا يتعين على السائقين دفع أي رسوم استيراد، وبالتالي تنخفض تكاليف الملكية بنسبة 50%".
وبفضل انخفاض تكاليف المركبات، أصبح السائقون الآن يشترون سياراتهم الخاصة بدلاً من استئجارها. وقد مكّنهم هذا من الحصول على ما بين 35 و45 دولاراً في اليوم، مقارنة بـ 11 دولاراً فقط في السابق. وتقدم شركة "بالكي موتورز" نموذج تمويل مبتكر، حيث يدفع السائقون 2500 دولار مقدماً، مع تمويل المبلغ المتبقي البالغ 9000 دولار من قبل المستثمرين. ويسدد السائقون 8 دولارات يومياً على مدار 3 سنوات.
وفي حديثه عن رحلته الريادية، قال "الأمين": "كانت شركتي تقوم على فكرة مساعدة الناس على كسب المزيد من المال. ورغم فشل مشروعي الأول، إلا أنني تعلمت من أخطائي. ومع شركة "بالكي موتورز"، فشلت مرات عديدة من قبل، لذا كنت أعرف بالضبط ما يجب عليّ فعله لتحقيق النجاح".
وباستخدام جائزة المال، يخطط "الأمين" لزيادة إنتاج شركة "بالكي موتورز" إلى 100 وحدة شهرياً، ممّا يعزز مهمته لجعل المركبات الكهربائية في متناول السائقين التجاريين في جميع أنحاء بنغلاديش.
"مياه آمنة لكل طفل"
وفي فوز آخر ملحوظ، حصل الدكتور "ريت بتلر"، مؤسس مؤسسة "سكاي جوس"، على جائزة عن تقنيته المبتكرة لتنقية المياه. وتهدف "سكاي جوس" إلى توفير "مياه أكثر أماناً لكل طفل" حيث تعمل بدون كهرباء وتوفر حلول تنقية المياه منخفضة التكلفة والخالية من المواد الكيميائية للمجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء العالم.
توفر هذه التقنية، التي تعمل بدون مضخات أو طاقة خارجية، بديلاً قابلاً للتطوير وكفؤاً في استخدام الطاقة وفعالاً من حيث التكلفة لأنظمة معالجة المياه التقليدية، والتي غالباً ما تتطلب طريقة عمل آلية وصيانة معقدة.
قبل تأسيس شركة "سكاي جوس"، التي توفر المياه النظيفة للمجتمعات المحرومة في 74 دولة، عمل الدكتور "بتلر" كمهندس ميكانيكي في شركة "ميمتك ميمبرين تك"، وهي شركة ناشئة تحوّلت إلى شركة رائدة عالمياً اليوم. وقد قدّمت الشركة نظاماً مشابهاً لتنقية المياه باستخدام المضخات والتشغيل الآلي لمدّة 30 عاماً.
وكان قد شهد الظروف القاسية للمياه المحيطة بالأطفال في المجتمعات الفقيرة أثناء سفره عبر البلدان النامية خلال عمله السابق.
"رأيت أطفالاً يسبحون في مياه قذرة ويشربون مياهاً قذرة، وفي أحد الأيام قلت لنفسي: أنت حقاً بحاجة إلى فعل شيء ما لجعل الحصول على المياه النظيفة أسهل وأقل تكلفة."
بدأ بإعادة تصميم الأغشية منخفضة الضغط التي تنتجها شركته بحيث تعتمد على الجاذبية دون الحاجة إلى مضخات وأنظمة تشغيل. وعرض عينة من الغشاء الذي يتكون من 20 ألف مصاصة رفيعة متصلة بقاعدة. وعندما يمر أي شكل من أشكال المياه غير المالحة عبر المصاصات ومن خلال جدار الترشيح الخاص بالمصاصات، فإنه يتخلص من جميع الشوائب.
وقال الأسترالي البالغ من العمر 67 عاماً إن الغشاء الذي يبلغ طوله 1.5 متر وعرضه 200 ملم ووزنه 17 كجم "يمكن شحنه إلى جميع أنحاء العالم من مصنعنا الصغير".
"لا يستغرق بناء واحد منها وقتاً طويلاً؛ فنحن عادةً نصنع ما يصل إلى 300 وحدة سنوياً، ولكننا نحتاج إلى 500 وحدة على الأقل يومياً لحل مشكلة المياه العالمية."
ويهدف الدكتور "بتلر" إلى زيادة إنتاجه باستخدام أموال الجائزة من خلال تشغيل عملية تصنيع الأغشية آلياً حتى يتمكن من إنتاج غشاء واحد كل 10 دقائق.
بدأ مشروعه كمشروع مجاني للتبرع بـ 100 محطة مياه خلال ستة أشهر في المناطق الفقيرة في إندونيسيا وسريلانكا في عام 2003، ثم تحوّل إلى مشروع مؤسسي مع الحفاظ على طبيعته الخيرية بعد عامين، بعد اكتشاف أنه لن يستمر بدون أي شكل من أشكال الإيرادات.
قام الدكتور بتلر بتسجيل شركة "سكاي جوس" في عام 2005 وبدأ في بيع الأغشية إلى المنظمات غير الحكومية الكبرى بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة "أوكسفام"، ومؤسسة "سيمنز" لإنشائها في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المحتاجة.
الفائزون الإجماليون
كما تم تكريم ست منظمات وست مدارس ثانوية عالمية بحضور صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لمساهماتها في ست فئات: الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.
وفي فئة الصحة، حصلت شركة "بيري وينكل تكنولوجيز" الهندية على الجائزة عن جهازها المحمول لفحص سرطان عنق الرحم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويعمل الجهاز حتى بدون كهرباء، ويمكن الوصول إليه في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات. ويوفر نتائج في نقطة الرعاية في غضون 30 ثانية، مما يتيح الكشف المبكر وتحسين نتائج صحة المرأة بشكل كبير. وقد تم فحص أكثر من 300 ألف امرأة في جميع أنحاء الهند بواسطته.
وفي فئة الغذاء، فازت شركة "نافارم فودز" النيجيرية بالجائزة عن مجففاتها الهجينة الشمسية المبتكرة التي تمنع الخسائر بعد الحصاد، ممّا يقلل من هدر الغذاء وانبعاثات الكربون. وحتى الآن، تم توزيع 80 مجففاً في ست ولايات نيجيرية، مما أفاد أكثر من 65 ألف مزارع وخفّض انبعاثات الكربون بمقدار 50 ألف طن متري سنوياً. كما أنه وفر الدعم لأكثر من 18 ألف امرأة وشاب من خلال برامج رفع المهارات.
وفي فئة الطاقة، فازت شركة "بالكي موتورز"، وهي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من بنغلاديش، بالجائزة عن مركباتها الكهربائية خفيفة الوزن والمصنوعة محلياً وبأسعار معقولة، والمصممة خصيصاً للسائقين التجاريين. وتلبي هذه المركبات، التي يبلغ سعرها 4990 دولاراً، احتياجات النقل الفريدة في المنطقة. كما تدير "بالكي موتورز" شبكة من محطات تبديل البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي استفاد منها بالفعل أكثر من 23 ألف شخص.
وفي فئة المياه، فازت مؤسسة "سكاي جوس"، وهي منظمة غير ربحية من أستراليا، بالجائزة عن حلها لمعالجة المياه منخفض التكلفة وسهل الاستخدام والذي يعمل بقوة الجاذبية، والذي يستخدم مرشحات غشائية منخفضة الضغط لتوفير مياه شرب نظيفة دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو مضخات أو مصادر طاقة خارجية. يوفر نموذج "سكاي هيدرانت" مياه شرب نظيفة لمجتمعات بأكملها. وقد استفاد أكثر من 3 ملايين شخص بالفعل من 9000 محطة في 74 دولة، والتي أنتجت مجتمعة مليار جالون من مياه الشرب الآمنة.
وفي فئة العمل المناخي، فازت منظمة "أوبن ماب ديفلوبمنت تنزانيا" بالجائزة عن حلولها المبتكرة في رسم الخرائط، والتي تدمج جمع البيانات التي يقودها المجتمع مع التقنيات المتقدمة مثل طائرات "الدرون" وأنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. وحتى الآن، استفاد من المنظمة غير الربحية 140 ألف شخص، وأشركت أكثر من 1000 شاب في جهود الصحة المجتمعية، وخلقت 100 فرصة عمل.
كما قدمت جائزة زايد للاستدامة فرصاً لا مثيل لها للجيل القادم من قادة الاستدامة من خلال فئة المدارس الثانوية العالمية، مما مكن الشباب من قيادة التقدم الحاسم في مجتمعاتهم. وحتى عام 2025، أثرت المدارس الثانوية العالمية الـ 56 الفائزة بالجائزة على حياة أكثر من 56599 طالباً و480660 شخصاً في جميع أنحاء العالم.
الفائزون بجوائز المدارس الثانوية العالمية لعام 2025 هم: "سينترو دي استوديوس تكنولوخيكوس ديل مار 7" (المكسيك) ممثلة للأمريكيتين؛ و"مدرسة سكافيا الإسلامية سينيور الثانوية" (غانا)، ممثلة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ و"مدرسة الأرض السعيدة العالمية" (الإمارات العربية المتحدة)، ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و"المدرسة الرئاسية في طشقند" (أوزبكستان)، ممثلة لأوروبا وآسيا الوسطى؛ "جاناميتري ملتيبل كامبس" (نيبال)، ممثلة لجنوب آسيا؛ و"تي باو راكاي هوتو" (نيوزيلندا)، ممثلة لشرق آسيا والمحيط الهادئ.