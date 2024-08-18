مهندس إماراتي شاب يختار الزراعة لضمان الأمن الغذائي
أحمد حمد الشيخ، 24 عاماً، حصل للتو على شهادة في الهندسة الكهربائية من إحدى جامعات الإمارات العربية المتحدة هذا العام. ولكن بدلاً من متابعة مهنة احترافية، اختار الشاب الإماراتي العمل بدوام كامل في مزرعة عائلته، والتي يتصور أنها ستساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
إنه يعلم أن العمل في المزرعة يتضمن أكثر من إطعام الحيوانات وتنظيفها، أو الاتصال العرضي لطلب المشورة من طبيب بيطري؛ ولا يمانع في تلويث يديه. بدأ في تربية الماشية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وساعد عائلته في إنشاء المزرعة في سن مبكرة.
"كانت عائلتي تمتلك مزرعة بالفعل، ونشأت وأنا أساعد في تربية الماعز والأغنام إلى جانب والدي وجدي. ولكن ما بدأ كهواية وطريقة لقضاء الوقت مع عائلتي، تحول في النهاية إلى شيء كبير"، هذا ما قاله الشيخ، الذي يقيم في رأس الخيمة، لصحيفة خليج تايمز.
وعندما تحولت هذه الهواية إلى تجارة مزدهرة، باع سيارته لتمويل مشروعه. ويتمثل دور الشيخ في إدارة عمليات المزرعة؛ كما يشتري الماشية ويتاجر بها.
في البداية كان يربي الماشية ويبيعها للأقارب والأصدقاء، ثم انطلقت مغامرته ووسع نطاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الآن يحصل على الماشية من مصادر مختلفة.
"الجميع داعمون"
في البداية، واجه الشيخ تحديات كبيرة في الموازنة بين دراسته الجامعية في بوليتكنك أبوظبي وإدارة مزرعة في رأس الخيمة. وقال: "كان من الصعب للغاية إدارة الجامعة والمزرعة، ولكن بالمثابرة والدعم من الآخرين، تمكنت من التغلب على هذه التحديات".
ورغم العقبات، حظي مشروع الشيخ بدعم واسع النطاق من العائلة والأصدقاء. وقال: "لقد كان الجميع من حولي داعمين ومشجعين للغاية".
ويتطلع الشيخ إلى توسيع نشاطه التجاري، حيث يخطط لإنشاء مزرعة إنتاجية خاصة به، مختلفة عن مزرعة والده، ويهدف إلى إنشاء شركة يمكنها استيراد الماشية من الدول المجاورة.
ومع ذلك، فهو لا يزال منفتحًا على العودة إلى مجال دراسته - الهندسة الكهربائية - إذا لزم الأمر. "آمل أن أطور أعمالي بشكل أكبر وأنشئ شركة متخصصة، ولكن إذا لم تسير الأمور كما خططت لها، فقد أفكر في العودة إلى مجال دراستي والبحث عن وظيفة هناك".
وعن التكاليف، قال الشيخ إن العمل يتطلب الكثير من المال، خاصة فيما يتعلق بإدارة الخسائر، وأضاف: "لا نجاح دون جهد وخسائر، وتربية المواشي مكلفة للغاية".
الأمن الغذائي
تتقلب أعداد الماشية في مزرعة الشيخ يوميًا - حسب أنشطة البيع والشراء. تبلغ مساحة المزرعة 65 ألف قدم مربع، وهي مساحة كافية لاستيعاب العديد من الحيوانات.
وأعرب عن تفاؤله بزيادة الدعم من الجهات المعنية لتعزيز مثل هذه المشاريع التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي، وقال: "إن دعم رواد الأعمال الشباب في هذا المجال من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني".