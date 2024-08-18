مهندس إماراتي شاب يختار الزراعة لضمان الأمن الغذائي

إنه يعلم أن العمل في المزرعة يتضمن أكثر من إطعام الحيوانات وتنظيفها، أو الاتصال العرضي لطلب المشورة من طبيب بيطري؛ ولا يمانع في تلويث يديه. بدأ في تربية الماشية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وساعد عائلته في إنشاء المزرعة في سن مبكرة.