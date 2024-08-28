مهندستان مواطنتان يحولن النفايات إلى طاقة

تميز انتقال آمنة من مهندسة ميكانيكية إلى مهندسة دعم الصيانة بتفانيها في العمل في الموقع.

وأكدت على أهمية التواجد في مواقع العمل للإشراف وضمان الالتزام بالمعايير العالية، وقالت: "لا يمكنك فهم ما يحدث دون التواجد هناك."

تتضمن مهمتها الآن قيادة فريق وإدارة جوانب مختلفة من العمليات. وهي عازمة على مواصلة التقدم في حياتها المهنية وتوسيع آفاقها.