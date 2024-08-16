مهندسة معمارية وموظف وسائق يفوزون مع"بيج تيكت"

وقال أشرف، وهو متخصص في وسائل الإعلام من كيرالا ومقيم في العين، إنه يشتري بطاقات "بيج تيكيت" مع أصدقائه منذ ثلاث سنوات. وقال الفائز بجائزة قيمتها 50 ألف درهم: "عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، اعتقدت أنها مكالمة ترويجية لمنحي عرضًا خاصًا، ولكن عندما أخبرتني السيدة أنني فزت، تجمدت في مكاني - لم أصدق ذلك. أتذكر أنني اتصلت بهم ثلاث مرات في ذلك اليوم للتأكد من أن الأمر حقيقي وأنني فهمت الأمر بشكل صحيح. أنا سعيد بفوزي، وأريد أن أشكر شركة "بيج تيكيت" على تغيير حياة الكثيرين".