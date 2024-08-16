مهندسة معمارية وموظف وسائق يفوزون مع"بيج تيكت"
طوال شهر أغسطس، تمنح"بيج تيكيت" Big Ticket العملاء فرصة الفوز بمبلغ 50 ألف درهم إماراتي كل يوم من خلال السحب الإلكتروني اليومي. وتقدم إجمالي 1.550 مليون درهم إماراتي من الجوائز النقدية خلال السحب الإلكتروني اليومي، مما يرفع العدد الإجمالي للفائزين إلى 31 من خلال الاحتفال بفائز واحد كل يوم.
ومن بين الفائزين المحظوظين في الأسبوع الماضي، مهندس معماري، وموظف متقاعد من شركة أدنوك، وسائق، ومتخصص إعلامي.
"شرمين صابرهوسيني"
اشترت شيرمين، وهي مهندسة معمارية من إيران، والتي انتقلت إلى دبي قبل بضعة أشهر لبدء شركتها الخاصة، أول تذكرة كبيرة بعد رؤية إعلان على موقع إنستغرام حول عرض بقيمة 15 مليون درهم.
وقالت شيرمين، الفائزة المحظوظة بمبلغ 50 ألف درهم: "في إحدى الليالي كنت أتصفح موقع إنستغرام، ورأيت إعلاناً لشركة بيج تيكيت يروج لـ 15 مليون درهم. وقلت لنفسي، هذا هو المبلغ الذي أحتاجه بالضبط لبدء عملي الخاص. قمت بالنقر على الإعلان واشتريت تذكرتي الأولى. وفي اليوم التالي، تلقيت مكالمة من شركة بيج تيكيت تبلغني بفوزي. لم أصدق الأمر في البداية، ولكن بعد ذلك قمت بفحص الموقع الإلكتروني ورأيت اسمي - كنت أقفز من الفرح. أنا سعيدة للغاية بفوزي، وسأستخدم هذا المبلغ لتسوية حياتي في دبي. كما آمل أن أفوز بالجائزة الكبرى في الثالث من سبتمبر".
وأضافت "نصيحتي للجميع هي: كل ما تحتاجون إليه هو أن تؤمنوا بفرصكم وتجربوا Big Ticket".
أحمد عيسى إبراهيم
وقال أحمد، وهو موظف متقاعد من أدنوك من الأردن ويعمل في أبوظبي منذ عام 1981 وعميل مخلص لشركة بيج تيكيت: "أنا عميل مخلص لشركة بيج تيكيت وأشتري التذاكر عندما أسافر من مطار أبوظبي".
وعن فوزه بالجائزة قال: "أنا سعيد للغاية وممتن لهذه الجائزة التي جاءت في الوقت المناسب، وسأستخدمها في سداد ديوني وإهداء المبلغ المتبقي لأولادي، وشراء ذهب لزوجتي".
وتابع: "أنا متفائل دائمًا. كنت أعلم أنني سأفوز يومًا ما. وظللت أقول لنفسي: "إن لم يكن هذه المرة، ففي المرة القادمة". نصيحتي للجميع هي: لا تستسلم أبدًا، استمر في تجربة حظك، وفي يوم من الأيام ستفوز".
محمد عبدالله
وقال محمد، وهو هندي يبلغ من العمر 57 عاماً ويعيش في دبي منذ 35 عاماً ويعمل سائقاً، إنه يشتري التذاكر الكبيرة مع أصدقائه الثلاثة منذ أربع سنوات. وقال محمد: "أنا سعيد بفوزي".
وعندما سئل عن خططه، قال: "سأتقاسم الجائزة مع أصدقائي، وسأرسل من نصيبي إلى عائلتي في الهند".
أشرف عبد
وقال أشرف، وهو متخصص في وسائل الإعلام من كيرالا ومقيم في العين، إنه يشتري بطاقات "بيج تيكيت" مع أصدقائه منذ ثلاث سنوات. وقال الفائز بجائزة قيمتها 50 ألف درهم: "عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، اعتقدت أنها مكالمة ترويجية لمنحي عرضًا خاصًا، ولكن عندما أخبرتني السيدة أنني فزت، تجمدت في مكاني - لم أصدق ذلك. أتذكر أنني اتصلت بهم ثلاث مرات في ذلك اليوم للتأكد من أن الأمر حقيقي وأنني فهمت الأمر بشكل صحيح. أنا سعيد بفوزي، وأريد أن أشكر شركة "بيج تيكيت" على تغيير حياة الكثيرين".
سيحصل العملاء الذين يقومون بشراء تذاكرهم الكبرى طوال شهر أغسطس على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 15 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر في 3 سبتمبر.
كما سيدخل أي شخص يشتري تذاكر جوائز نقدية في سحب إلكتروني في اليوم التالي للشراء، حيث سيحصل فرد محظوظ على جائزة ضخمة قدرها 50 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيفوز عشرة عملاء محظوظين بمبلغ 100 ألف درهم خلال السحب المباشر التالي، إلى جانب سيارة رينج روفر فيلار فاخرة جديدة تمامًا بقيمة 325 ألف درهم. سيتم بث السحب المباشر القادم على الهواء مباشرة على صفحة Big Ticket على Facebook وصفحة Instagram وقناة YouTube في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت الخليج.