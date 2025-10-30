مهندسة إماراتية تشهد المستقبل.. سيارة بلا سائق تحطم الرقم القياسي في حلبة ياس

وقفت آمنة المرزوقي بجوار مضمار حلبة مرسى ياس تشاهد شيئاً لا يزال يبدو مستحيلاً: سيارة تتسارع إلى 295 كيلومتراً في الساعة، تكبح في المنعطفات، وتتجاوز المنافسين، كل ذلك دون أن تلمس يد إنسان عجلة القيادة.

قالت المهندسة الإماراتية لـ "الخليج تايمز": "كان شعوراً لا يصدق. تشعر بالدهشة والإثارة في آن واحد. كنت أشهد مستقبل التكنولوجيا يتكشف".

لكن اللحظة التي أذهلتها حقاً جاءت خلال تصفيات دوري أبوظبي لسباقات القيادة الذاتية (A2RL)، عندما حطمت إحدى السيارات الذاتية القيادة الزمن المسجل لسائق بشري محترف — 58.87 ثانية مقابل الرقم القياسي البشري البالغ 59.20 ثانية.

قالت المرزوقي: "كانت تلك هي اللحظة التي شعرنا فيها جميعاً أن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بالتعلم من البشر، بل بدأ يضاهي دقتهم واتساقهم".

دوري أبوظبي لسباقات القيادة الذاتية، الذي تقام مرحلته النهائية للموسم الثاني في 15 نوفمبر، هو ساحة حية يتم فيها تسريع تطوير التكنولوجيا الذاتية في ظل ظروف قاسية، وهي تقنية ستظهر في نهاية المطاف في أنظمة التنقل، وشبكات الخدمات اللوجستية، والمدن الذكية في الإمارات.