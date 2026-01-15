مهمة أُنجزت وسلام يُنتظر.. الإمارات ترسم ملامح استقرار اليمن

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بحسب ما صرح به السفير محمد بوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وأضاف أبوشهاب خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن: "في هذه المنعطف الحرج الذي يمر به اليمن، يجب على مجلس الأمن ألا يستسلم لنهج إدارة الصراع بدلاً من حله".

وأكد بوشهاب في كلمته على حقيقة أن الإمارات انضمت إلى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في عام 2015 بناءً على طلب رسمي من الحكومة اليمنية.

وتابع: "على مدى العقد الماضي، وبالتعاون مع شركائنا اليمنيين والدوليين وشركاء التحالف، قدمت الإمارات مساهمات هامة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة؛ عبر تحرير عدن، وطرد تنظيم القاعدة من المكلا، وتأمين الساحل الغربي لليمن، والدفاع عن مأرب".

وأوضح أن هذه المكاسب تحققت بـ "تكلفة باهظة" للإمارات، حيث "قدم بعض جنودنا البواسل التضحية القصوى (الشهادة)، كما شن الحوثيون هجوماً إرهابياً دامياً على أراضينا". وأكد أن أهداف الإمارات كانت واضحة: حماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وبذلك تعزيز أمن واستقرار وسيادة اليمن، فضلاً عن السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وإلى جانب التضحيات العسكرية والتهديدات الأمنية، بذلت الإمارات جهوداً جبارة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدمت أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية، دعماً للاحتياجات العاجلة للشعب اليمني. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الإمارات الدعم لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من تقديم الخدمات الأساسية.

الانسحاب من اليمن

في 30 ديسمبر، أعلنت الإمارات عن اختتام مهام كافة وحدات مكافحة الإرهاب المتبقية في اليمن، وقد اكتمل هذا الانسحاب الآن.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها إن قرار إنهاء عمل وحدات مكافحة الإرهاب في اليمن هو قرار طوعي، وسيتم اتخاذه "بما يضمن سلامة أفرادها وبالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة".

واختتم أبوشهاب كلمته قائلاً: "بينما انتهت عملياتنا في اليمن الآن، فإن تضامننا مع الشعب اليمني يظل ثابتاً كما كان دائماً، في سعيهم من أجل الاستقرار والأمن والازدهار".