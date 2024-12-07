مهرجان "موتن" يضيء كورنيش أبوظبي :استكشاف الفضاء وتجارب فريدة

في قاعة الألعاب المعززة، يمكن للمرء أن يمارس مهارات الذكاء السريع وتمارين القلب الإضافية لهذا اليوم، حيث تتحول الأرضية إلى شاشات ألعاب. في فرق مكونة من شخصين أو ثلاثة أو أربعة، يحتوي كل قسم على العديد من التحديات التي تتراوح من لعبة كرة القدم الرقمية البسيطة، إلى تتبع مسار يختفي، والقفز على الكرات الذهبية مع تجنب الكرات الحمراء في عجلة دوارة.