مهرجان "موتن" يضيء كورنيش أبوظبي :استكشاف الفضاء وتجارب فريدة
انطلق مهرجان "موتن"MOTN على كورنيش أبوظبي يوم الجمعة بمجموعة من التجارب المبهجة والفعاليات الترفيهية ومفاهيم الطعام العالمية حتى نهاية هذا الشهر.
في نسخته الثامنة، يرحب المهرجان بالزوار بموضوع استكشاف الفضاء "خارج هذا العالم"، حيث يضفي لمسة خيالية مستقبلية على ألعاب المهرجان وأنشطته وألعاب المهارات والأنفاق الغامرة.
وقال فادي خوري، مدير التسويق في شركة "موتن": "يعود المهرجان هذا العام بشكل أكبر مع موضوع خيالي وأنشطة لأول مرة تناسب الأطفال والمراهقين والبالغين".
واستوحى بائعو الأطعمة المعترف بهم دوليًا، الذين سافروا من لندن وأستراليا، فكرتهم من "التعليقات الصادرة عن زوار العام السابق".
"في هذه النسخة، لدينا عجلة فيريس والرحلات الفضائية، كما جمعنا جميع البائعين الدوليين للأطعمة، الذين تم جلبهم إلى أبو ظبي لأول مرة بسبب الطلب الشعبي، في قاعة طعام واحدة.
وأضاف خوري: "على سبيل المثال، أبدى المقيمون اهتماماً بإحضار آيس كريم "تشين تشين" من لندن إلى الإمارات".
تجمع إبداعات الآيس كريم المبتكرة من تشين تشين بين النكهات الرائعة مثل القهوة وزيت الزيتون أو حلاوة الطحينة بالسمسم الأسود - وكلها مصنوعة باستخدام النيتروجين السائل، لمزيد من التشويق والعرض الباهظ.
تشمل المتاجر المؤقتة الأخرى في قبة قاعة الطعام "فرانك هوت دوج"، وشرائح البيتزا العملاقة من "فودو رايز"، و"البرجر المهروس المفضل في لندن" من "بيكيش".
وأضاف: "لقد شاهدتم أيضًا الطوابير الطويلة في بروكي، حيث يتشوق الجميع لمقابلة فتاة تيك توك الشهيرة من أستراليا وتجربة بسكويتها الرقيق الطازج".
شاهد الفيديو أدناه:
في فترة ما بعد الظهيرة الافتتاحية للمهرجان، اصطف الآباء والأطفال خارج حديقة الترامبولين الضخمة في المهرجان لمقابلة فناني الباركور المفضلين لديهم"نينجا كيدز" Ninja Kidz. سافرت عائلة وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة من الولايات المتحدة لتقديم عروضها البهلوانية المثيرة وفنون الدفاع عن النفس المميزة طوال عطلة نهاية الأسبوع. يمكن لزوار المهرجان زيارة حديقة الترامبولين ذات الطابع Ninja Kidz حتى نهاية الشهر، حيث يمكنهم محاولة تحدي الجاذبية وتطبيق بعض حركات النينجا التي يفضلونها.
كما سيستمتع عشاق الموسيقى بأغانيهم المفضلة طوال المهرجان، حيث سيقدم الفنانون المشهورون أغانيهم المفضلة طوال المهرجان، ومن بين الفنانين المشاركين أميمة، وعايض يوسف، ومسلم، والسيلاوي، وفرقة A5RASS، بينما سيقدم الفنان محمد حماقي العرض الختامي في ليلة رأس السنة.
يقدم موتن MOTN العديد من لحظات "الإثارة" بما في ذلك تجربة رحلة الفضاء حيث يمكن للمرء أن يطفو مثل رائد فضاء يقفز بالمظلات في نفق هوائي مفتوح بينما يستمتع بأفق كورنيش أبو ظبي والبحر في الخلفية.
يمكن لعشاق الرعب أن يضيعوا في منطقة التشويق مع التحدي المثير الذي تقدمه Five Nights at Freddy's على الهواء مباشرة. في فرق مكونة من أربعة أشخاص، يسير المشاركون عبر متاهة ذات طابع فندق مسكون، "حيث يتحول العالم المخيف للعبة الفيديو الشهيرة إلى واقع". وبينما لا تتطلب اللعبة مهارات حل ذهنية كبيرة للمشي خلالها، فإن ممثليها المسرحيين في مهمة لإخافة المشاركين عندما لا يتوقعون ذلك.
في قاعة الألعاب المعززة، يمكن للمرء أن يمارس مهارات الذكاء السريع وتمارين القلب الإضافية لهذا اليوم، حيث تتحول الأرضية إلى شاشات ألعاب. في فرق مكونة من شخصين أو ثلاثة أو أربعة، يحتوي كل قسم على العديد من التحديات التي تتراوح من لعبة كرة القدم الرقمية البسيطة، إلى تتبع مسار يختفي، والقفز على الكرات الذهبية مع تجنب الكرات الحمراء في عجلة دوارة.
يأخذ الحدث أيضًا في الاعتبار الزوار الذين يأتون إلى هناك في الغالب من أجل "الإنستغرام" مع فرص التقاط صور متنوعة ذات طابع الفضاء والخداع البصري في متحف Out of This World بما في ذلك Dream Nebula المليء بالغيوم وTime Vortex وCosmic Lab.
يفتح موتن MOTN أبوابه يومياً من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا في ليلة رأس السنة الجديدة.