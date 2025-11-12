"مهرجان ليوا".. 23 يوماً من التشويق تنطلق في قلب الظفرة

ويُقام المهرجان حول تل مرعب الشاهق، الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ويُعد أعلى الكثبان الرملية في الإمارات , ليجمع بين أصالة التراث الإماراتي وحماس المغامرات الحديثة. منذ انطلاقته عام 2001، رسخ الحدث مكانته كوجهة شتوية رائدة دوليًا، مستقطباً العائلات، ومحبي التخييم، والرياضات التراثية.