"مهرجان ليوا".. 23 يوماً من التشويق تنطلق في قلب الظفرة

تتجه أنظار عشاق المغامرة ورياضات السيارات والتراث إلى قلب صحراء منطقة الظفرة، حيث يعود مهرجان ليوا الدولي 2026 (ليوا 2026)، الوجهة الشتوية الأبرز في أبوظبي، ليقدم برنامجاً حافلاً يمتد لـ 23 يوماً، وذلك في الفترة ما بين 12 ديسمبر 2025 و3 يناير 2026.
ويُقام المهرجان حول تل مرعب الشاهق، الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ويُعد أعلى الكثبان الرملية في الإمارات , ليجمع بين أصالة التراث الإماراتي وحماس المغامرات الحديثة. منذ انطلاقته عام 2001، رسخ الحدث مكانته كوجهة شتوية رائدة دوليًا، مستقطباً العائلات، ومحبي التخييم، والرياضات التراثية.
انطلاقة مذهلة وفعاليات جوية
من المقرر أن يفتتح المهرجان هذا العام بليلة استثنائية تشمل عرضاً جوياً لفريق فرسان الإمارات، فريق الاستعراضات الجوية الرسمي للقوات الجوية الإماراتية، تتبعه عروض ضوئية مذهلة تشمل الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيّرة التي ستضيء سماء الصحراء.
رياضة السيارات والمنافسات الرملية تحبس الأنفاس
تتحول صحراء ليوا خلال الموسم إلى مركز نابض لرياضة السيارات. ويَعِد مهرجان 2026 بجرعة مضاعفة من الأدرينالين تبدأ بالاستعراض الحر يومي 12 و13 ديسمبر، وتُكرر في 22 و23 ديسمبر. وتتوالى التحديات مع سباق سبارتن ليوا في 13 ديسمبر، وسباق الدراجات "دراج ريس" في 14 ديسمبر.
ولأول مرة، يستضيف المهرجان فعالية "إكستريم ماد فِست" لتحدي الرمال يومي 19 و20 ديسمبر، وهو عرض ضخم يختبر أقصى حدود قوة الآلات وشجاعة السائقين.
جدول التحديات الرئيسية يشمل:
بطولة الاستعراض الرملي: 19 و20 ديسمبر، وتعود في 28 و29 ديسمبر.
تحدي ليوا للجري وتحدي تل المرعب للجري: 20 ديسمبر و26 ديسمبر.
سباقات حلبة UTV وسباق ليوا للدراجات الهوائية (وتحدي ليوا للدراجات الهوائية): 21 و27 ديسمبر.
بطولة ليوا "بيرن آوت": 25 ديسمبر.
بطولة ليوا دريفت وعروض السيارات العملاقة "مونستر جام": 26 و27 ديسمبر.
بطولة تل مرعب للسيارات: من 31 ديسمبر إلى 3 يناير.
كما يتضمن البرنامج منافسات رياضية أخرى تشمل بطولة الملاكمة (15-21 ديسمبر)، وبطولة المصارعة الرملية (26 و27 ديسمبر)، وبطولات في كرة القدم والبادل في عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى مؤتمر جيتور للسفر (19-21 ديسمبر).
قلب المهرجان: "قرية ليوا" والترفيه العائلي
تمثل "قرية ليوا" النقطة المحورية للترفيه العائلي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية. يمكن للزوار الاستمتاع بالكارتينج المائي، وألعاب الكرنفال والمهارات، ومساريّ للانزلاق مخصصين للأطفال والكبار.
وتحتضن القرية أيضاً:
متحف السيارات الكلاسيكية ومنطقة السيارات.
تجربة غرفة الهروب وغرفة الغضب.
حديقتي الفروسية الصغيرة والحيوانات الأليفة المخصصة للأطفال.
السوق ومتاجر الحرف التقليدية.
ولإثراء التجربة، يستضيف المسرح الرئيسي عروضاً موسيقية حية وأنشطة ثقافية يومية، بينما تقدم المطاعم مجموعة متميزة من المأكولات الإماراتية الشعبية والأطباق العالمية.
احتفاء بالتراث واستقبال للعام الجديد
يُسلط المهرجان الضوء على التراث الإماراتي من خلال بطولة الصقور (15-17 ديسمبر) وبطولة هدد الحمام (23 و24 ديسمبر)، ما يرسخ ارتباط المجتمع بتقاليده.
ويُنتظر أن يكون احتفال رأس السنة ليلة لا تُنسى، حيث يحيي المهرجان حفلاً موسيقياً خاصاً يليه عرض ألعاب نارية مذهل يضيء سماء ليوا، بالتزامن مع انطلاق بطولة تل مرعب للسيارات في 31 ديسمبر.
يُقدم المهرجان دعوة للزوار لخوض هذه التجربة الشتوية التي تلتقي فيها المغامرة والثقافة والتواصل الإنساني، مع توفر خيارات الإقامة بدءاً من حجز الخيام الفاخرة أو مرافق التخييم الخاصة تحت نجوم صحراء الظفرة الساحرة.