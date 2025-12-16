مهرجان ليوا يفتتح موسم الصحراء بعروض مبهرة

تألقت صحراء ليوا تحت أضواء عروض الطائرات المسيّرة التي أضاءت السماء، بينما حوّلت العروض البصرية الكثبان الرملية إلى لوحات مضيئة، وامتدت مخيمات الصحراء على طول كثيب تل مرعب، وسط هدير محركات السباقات في الأرجاء. وقد شكّل انطلاق مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة بداية الموسم الشتوي الصحراوي في دولة الإمارات.

رحلة إلى عمق الصحراء

تُعد الرحلة إلى ليوا جزءاً من التجربة نفسها. فالقيادة التي تستغرق نحو ثلاث ساعات من مدينة العين تُبدّد تدريجياً ملامح المدينة، لتحل محلها آفاق مفتوحة وصمت الصحراء المهيب الممتد عبر رمال الظفرة. وبمجرد وصول الزائرين، يكون المشهد الطبيعي قد مهد الأجواء بسحره الفريد واتساعه اللا محدود.

عروض في السماء والرمال

حتى قبل غروب الشمس، سادت أجواء من الحماس والإبهار، مع استعراضات جوية نفذتها طائرات عسكرية حلّقت في سماء ليوا، أدت خلالها مناورات دقيقة لاقت إعجاب الحشود التي تجمعت حول كثيب تل مرعب الذي يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر، ويُعد من أعلى الكثبان الرملية في الإمارات.

ومع حلول الظلام، أصبحت الكثبان نفسها جزءاً من العرض؛ إذ استخدم فنانو العروض تقنية الإسقاط الضوئي (Projection Mapping) على منحدرات الكثيب، فتحوّلت الرمال إلى سطوح مضيئة متحركة تتناغم مع تضاريسها الطبيعية. وأضفى ذلك مشهداً بديعاً حوّل الصحراء إلى مسرح مفتوح يدمج الضوء بالطبيعة بانسجام مذهل.