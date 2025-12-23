مهرجان ليوا الدولي: إثارة فوق الرمال وحرص رسمي على سلامة الزوار

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ارتداء الخوذة عند القيادة على كثبان "تل مرعب"، الذي يستضيف منافسات رياضة المحركات الجريئة ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي.
يضم المهرجان، الذي يجمع الزوار من جميع الأعمار، كل شيء من تحديات القيادة على الكثبان ومسابقات "الدريفت" إلى بطولات الصقور ومباريات الملاكمة.
ومع اجتماع عشاق السرعة بين كثبان أبوظبي لأداء حركات استعراضية ترفع مستوى الأدرينالين، أكدت السلطات أن السلامة هي مسؤولية الجميع.
أكدت شرطة أبوظبي تواجدها الدائم في الموقع لضمان السلامة العامة في مهرجان ليوا. ويتم توزيع الخوذات على من لا يملكونها، وذلك ضمن مبادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.
كما نصحت جميع زوار ليوا بضرورة توفر حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق في مخيماتهم وسياراتهم. وأوضحت شرطة أبوظبي أن ارتداء الخوذة لا يقتصر فقط على متسابقي السيارات، بل يشمل كل من يستخدم الدراجات أو "السكوتر"، قائلة: "الخوذة ليست مجرد غطاء لرأسك، بل هي درع لحماية حياتك من الإصابات الخطيرة".
يعد افتتاح مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة مشهداً شتوياً مهيباً، حيث تحتشد الجماهير حول "تل مرعب" الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر، وهو أحد أعلى الكثبان الرملية في الإمارات.
تقدم الطائرات العسكرية عروضاً جوية، وتتحول الكثبان الرملية إلى أسطح مضيئة، بينما تحول الطائرات بدون طيار (الدرونز) السماء إلى مسرح للعرض. وفي هذا العام، أضاء برج خليفة في دبي أيضاً تزامناً مع انطلاق نسخة عام 2026 من مهرجان ليوا.
كل هذا ليس إلا البداية، حيث يمهد الطريق للعروض الجريئة. ويدوي زئير المحركات في الأجواء مع العروض الحرة وسباقات الرمل التي تحول "تل مرعب" إلى ساحة لعب للسيارات.
وهذا ليس كل شيء؛ فمهرجان ليوا يقدم شيئاً لكل زائر، من رحلات المناطيد، وورش العمل الإبداعية، والسوق الشعبي، إلى الكارتينج المائي، والمنزلقات الحبلية (Zip lines)، وحديقة الحيوانات الأليفة، وركوب الخيل، وحتى "غرفة التحطيم" (Smash room).