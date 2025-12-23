مهرجان ليوا الدولي: إثارة فوق الرمال وحرص رسمي على سلامة الزوار

تقدم الطائرات العسكرية عروضاً جوية، وتتحول الكثبان الرملية إلى أسطح مضيئة، بينما تحول الطائرات بدون طيار (الدرونز) السماء إلى مسرح للعرض. وفي هذا العام، أضاء برج خليفة في دبي أيضاً تزامناً مع انطلاق نسخة عام 2026 من مهرجان ليوا.