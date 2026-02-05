مهرجان كيان للعافية: حيث تلتقي تكنولوجيا المستقبل بقصص الصمود الإنساني

عندما دُمّر متجر ملابس في بيروت إثر تفجير عام 2012، فقد مؤسسه كل قطعة بضاعة كان يملكها. وبدلاً من إعادة الافتتاح كما كان في السابق، أعاد البناء بطريقة مختلفة؛ حيث قام بتدوير ما تبقى وتحويله إلى مفهوم "الأزياء الصديقة للبيئة" (eco-fashion) الذي يتنقل الآن عبر المنطقة وخارجها.
هذا العام، تُعد قصة الفقد وإعادة الابتكار هذه من بين التجارب التي سيواجهها الزوار في "مهرجان كيان للعافية" (Kayan Wellness Festival)، إلى جانب اختبارات الحمض النووي المباشرة، وتقييمات الطاقة الخلوية، وبرنامج يمتد لعدة أيام يستكشف الصحة النفسية والبدنية والعاطفية.
عبر أرض المهرجان، يمكن للحاضرين التنقل بين أدوات إطالة العمر القائمة على العلم والمساحات التأملية الأكثر هدوءاً. ويتضمن البرنامج اختبارات الحمض النووي المباشرة التي تُفصل الاحتياجات الفردية المتعلقة بالتغذية واللياقة البدنية والنوم والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى اختبار صحة الميتوكوندريا الذي يحلل مدى كفاءة خلايا الجسم في توليد الطاقة.
وفي مكان آخر، يستضيف "مسرح العقل" محادثات وحوارات حول القيادة والعلاقات والهدف والوعي، بينما يقدم "سول سيركل" و"سول سانكتشواري" جلسات التنفس، والعلاج بالصوت، والتأمل، ومراسم الكاكاو، وجلسات يومية مخصصة للسيدات فقط في أجواء شاطئية.
وبعودته إلى "كيان" هذا العام، يضيف عرض "بيروت إكسبريس" للأزياء الصديقة للبيئة طبقة ملموسة للمهرجان. الملابس المعروضة مصنوعة باستخدام ألياف مُعاد تدويرها وبلاستيك ومواد مُعاد توظيفها، بما في ذلك "بونشو" قابل للغسل وملائم للجنسين مصمم ليتم ارتداؤه عبر مختلف الفصول والأماكن. ويقول مؤسس العلامة التجارية إن المفهوم انبثق مباشرة من دمار انفجار بيروت، محولاً الدمار إلى التزام طويل الأمد بالاستدامة بدلاً من كونه مجرد استجابة لمرة واحدة.
وبعيداً عن الموضة، يقدم المهرجان أيضاً للزوار فرصة للتفاعل المباشر مع تقنيات العافية الناشئة التي تشكل بشكل متزايد الحوارات حول إطالة العمر والطب الوقائي. ومن بين هذه التقنيات اختبار الطاقة الخلوية من "mescreen"، والذي يمثله في المهرجان "فردوس ناغري"، الموزع في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. يركز الاختبار على الميتوكوندريا - التي توصف غالباً بأنها "محطات الطاقة" في الجسم - والتي تولد الطاقة اللازمة لوظائف الخلايا.
أوضح ناغري أنه بدلاً من اختبار الخلايا الفردية، يقوم التقييم بتحليل علامات موجودة في مصل الدم، مما يسمح للمتخصصين بتقدير مدى كفاءة الميتوكوندريا لدى الشخص في إنتاج الطاقة. وقال: "كل خلية في جسمك تحتاج إلى الكهرباء لتعمل"، مشيراً إلى أنه حتى عندما ينخفض إنتاج الطاقة بشكل كبير، يمكن للجسم الاستمرار في العمل، ولكن بكفاءة أقل.
يتم تقديم هذا الاختبار، الذي طُوّر في الأصل بالارتباط بأبحاث الفضاء، كأداة مرجعية يمكن أن تساعد في توجيه قرارات نمط الحياة والقرارات السريرية بدلاً من تقديم تشخيص طبي. النتائج ليست فورية، حيث تُرسل العينات إلى مختبر متخصص لتحليلها، لكن عملية الاختبار نفسها متاحة لرواد المهرجان طوال فترة الحدث.
وبالقرب من ذلك، يمكن للزوار أيضاً خضوع لاختبار الحمض النووي المباشر مع "Precision Health"، والتي تقدم تقارير تغطي مجالات مثل التغذية واللياقة البدنية والنوم والبشرة والمناعة والاستجابة للأدوية. وأوضحت "ملاك عمرو"، مديرة تطوير الأعمال في "Precision Health"، أن الاختبار مصمم لترجمة البيانات الجينية إلى رؤى عملية.
يركز كل تقرير على منطقة محددة - بدءاً من كيفية معالجة الجسم للكربوهيدرات والدهون، وصولاً إلى ما إذا كان الشخص أكثر ملاءمة لتمارين التحمل أو تمارين القوة. وبينما تستغرق النتائج وقتاً للمعالجة، يمكن للحاضرين تجربة عملية أخذ العينات في الموقع والحصول على نظرة عامة حول كيفية استخدام المعلومات الجينية لتخصيص القرارات الصحية.
كما تستعرض "Precision Health" مجموعة من أدوات الاستشفاء والاسترخاء في المهرجان. وخلال العروض التوضيحية، يمكن للزوار تجربة استنشاق الهيدروجين، الذي وصفته "عمرو" بأنه وسيلة تهدف إلى تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. التجربة في حد ذاتها لطيفة - بضع دقائق من التنفس الهادئ عبر أنبوب أنفي - وتُقدم كمكمل لروتين العافية الأوسع بدلاً من كونها حلاً مستقلاً.
ومن عوامل الجذب الأخرى جهاز يعتمد على الاهتزاز يحفز العضلات باستخدام المجالات الكهرومغناطيسية. وخلال تجربة قصيرة، يشبه الشعور تنشيطاً عضلياً عميقاً أكثر من كونه تمريناً تقليدياً. وأشارت "عمرو" إلى أن هذه التقنية تُستخدم عادةً لدعم الدورة الدموية، واستشفاء العضلات، وكخطوة تحضيرية قبل علاجات العافية الأخرى، وليس كبديل للتدريب البدني.
وبعيداً عن مناطق الاختبار، يركز برنامج المهرجان بشكل متساوٍ على التأمل والتواصل. ويستضيف "مسرح العقل" سلسلة من المحادثات والحوارات المنسقة حول القيادة، والمرونة، والعلاقات، والهدف، والنمو الشخصي، بمشاركة مزيج من الأصوات العالمية والإقليمية.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين "ستيفن بارتليت"، رائد الأعمال صاحب بودكاست "Diary of a CEO"؛ و"بير غريلز"، المشهور بخبرته في البقاء على قيد الحياة؛ و"ماريان ويليامسون"، المعروفة بعملها في الروحانيات والرفاه العاطفي؛ و"بيتر كرون"، مدرب العقلية الذي يستكشف العوائق الباطنية؛ والدكتور "خالد غطاس"، الذي يجمع بين الطب الوظيفي والعافية؛ و"صوفي غريغوار ترودو"، التي تقدم منظوراً يركز على الإنسان حول الصحة النفسية والمجتمع.
وفي الوقت نفسه، يقدم "سول سيركل" و"سول سانكتشواري" تجارب هادئة وتأملية تطل على البحر. صُممت هذه المناطق لتكون مساحات للتوقف المؤقت بدلاً من الأداء، وهي تشجع المشاركين على الابتعاد عن البيانات والأجهزة وإعادة الاتصال بحالاتهم البدنية والعاطفية.
وتعكس هذه العناصر مجتمعة النهج الأوسع للمهرجان - وهو النهج الذي يضع الفضول العلمي جنباً إلى جنب مع سرد القصص، والابتكار بجوار التأمل. من الأزياء الصديقة للبيئة المولودة من رحم الفقد إلى التقنيات التي تقيس الجسم على المستوى الخلوي، يقدم "مهرجان كيان للعافية" الرفاهية ليس كحل واحد، بل كحوار مستمر بين التجربة والدليل والمعنى.