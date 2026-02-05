مهرجان كيان للعافية: حيث تلتقي تكنولوجيا المستقبل بقصص الصمود الإنساني

عندما دُمّر متجر ملابس في بيروت إثر تفجير عام 2012، فقد مؤسسه كل قطعة بضاعة كان يملكها. وبدلاً من إعادة الافتتاح كما كان في السابق، أعاد البناء بطريقة مختلفة؛ حيث قام بتدوير ما تبقى وتحويله إلى مفهوم "الأزياء الصديقة للبيئة" (eco-fashion) الذي يتنقل الآن عبر المنطقة وخارجها.