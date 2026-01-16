مهرجان "فن رأس الخيمة 2026".. انبعاث حضاري من قلب الجزيرة الحمراء

ويتذكر بن بشر بشغف بداية استلهام فكرة المهرجان واختيار جزيرة الحمرا مقرا له، حيث ولدت الفكرة من رحلة قام بها مع عدد من زملائه إلى فرنسا وتحديدا إلى قرية ليجاسيلي، وهي قرية نائية تبعد عن باريس ساعتين بالقطار، وبسبب هجرة سكانها للمدن، قام محافظ القرية المسؤول عنها بتحويلها إلى منطقة فنية، حيث تحولت البيوت القديمة إلى معارض فنية، وتم طباعة الأعمال الفنية بأحجام كبيرة وعرضها، بالإضافة إلى ورشات فنية يشارك فيها عدد من الفنانين، وقال: أخذنا إذن المحافظ لنحول منطقة الجزيرة الحمرا الأثري إلى مكان فني مماثل، وعندها بدأنا العمل الدؤوب لنصل إلى ما نحن عليه اليوم، ليضع المعرض رأس الخيمة على خارطة الفن العالمية.