مهرجان سكة للفنون والتصميم 2026: نبض الإبداع في قلب الشندغة التاريخية

بين ممرات الشندغة الضيقة، تتكشف ملامح "مهرجان سكة للفنون والتصميم 2026" ليس كمجرد معرض تقليدي، بل كمجموعة من اللقاءات والتجارب الحية. المهرجان الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة، في نسخته الرابعة عشرة، يحول البيوت التراثية إلى مساحات للتجريب، والتأمل، وأحياناً لإثارة شعور متعمد بعدم الارتياح.