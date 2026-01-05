مهرجان رأس الخيمة للفنون..إرث الأجداد في مرآة الحداثة

عاد مهرجان رأس الخيمة للفنون 2026 إلى قرية الجزيرة الحمراء التراثية التاريخية ببرنامج غامر مستوحى من موضوع 'الحضارات'، يحتفل بالتنوع الثقافي والتطلعات المشتركة التي تربط الإنسانية معًا.

يقام المهرجان في آخر قرية إماراتية للؤلؤ في الإمارات، وهو الآن في نسخته الرابعة عشرة ويتتبع كيف تستمر الأصوات الأجداد والابتكار المعاصر في تشكيل التعبير الإبداعي عبر الإمارات وخارجها.

تحت موضوع الحضارات: تحت نفس السماء، يكرم المهرجان تطور الثقافات والإرث الإبداعي الذي تتركه وراءها. يستعرض البرنامج من طرق الحرير القديمة التي كانت تربط رأس الخيمة بالعالم الأوسع، إلى المدن الحديثة التي تشكل المشهد العالمي اليوم، مستكشفًا كيف ازدهر التعبير الفني عبر الأجيال من خلال التبادل والخيال والذاكرة الجماعية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب .

يجمع الحدث مرة أخرى بين الفن المعاصر العالمي والتراث الثقافي الإماراتي، إلى جانب برنامج ديناميكي من ورش العمل والجولات الإرشادية والعروض الموسيقية الحية وعروض الأفلام.

يركز كل عطلة نهاية أسبوع على موضوع محدد، بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من 16 إلى 18 يناير، تليها عطلة نهاية أسبوع صديقة للعائلة والحيوانات الأليفة من 23 إلى 25 يناير، وعطلة نهاية الأسبوع 'حول العالم' من 30 يناير إلى 1 فبراير، وعطلة نهاية أسبوع ثقافية من 6 إلى 8 فبراير.

في قلب المهرجان، يوجد بينالي رأس الخيمة للفن المعاصر الأول، الذي قام بتنسيقه شارون توفال. يعكس المعرض الذي يستمر لمدة شهر موضوع هذا العام من خلال فحص كيفية تطور الثقافات وتداخلها وترك إرث إبداعي عبر الزمن والمكان، مع أعمال تتراوح من استكشافات ميتافيزيقية هادئة إلى تحديات جريئة للهوية والإدراك.

ميزة جديدة أخرى هذا العام هي الطاولة المخفية، التي تضيف بُعدًا طهويًا إلى المهرجان. كل أسبوع، سيقدم مطعم مختلف مطبخه المميز داخل قرية الجزيرة الحمراء التراثية، مما يمزج بين فن الطهو وبرنامج المهرجان الفني.

خلال المهرجان، تقدم الجولات الإرشادية للزوار طريقة أعمق لتجربة الحدث، حيث تجمع بين الطعام والفن والتراث. وتشمل هذه الجولات جولات الطعام عبر البلدة القديمة، وجولات الفن الإرشادية للمعارض، وجولات التراث التي تستكشف العمارة وتاريخ قرية اللؤلؤ.

ستقام أيضًا عروض حية وعروض أفلام في أماكن ذات أجواء مميزة داخل قرية التراث في الجزيرة الحمراء وما وراءها، لتعرض التعبير الإبداعي من خلال الموسيقى والحركة والمسرح والسينما.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الورشات والدروس المتقدمة الزوار للمشاركة في العملية الإبداعية بأنفسهم، مع جلسات عملية تغطي ممارسات تقليدية مثل الخط العربي والتطريز، بالإضافة إلى تخصصات معاصرة تشمل التصوير الفوتوغرافي والرسم بالضوء وفن الأقمشة.

يتم تقديم المهرجان كجزء من مبادرة فن رأس الخيمة تحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات، ويشكل جزءًا من برنامج أوسع على مدار العام يدعم المواهب الإبداعية المحلية من خلال المنح والدروس المتقدمة والورشات.

بناءً على زخم الإصدارات السابقة، يقدم مهرجان رأس الخيمة للفنون 2026 برنامجًا يمتد لشهر كامل من المعارض والعروض والورشات والجولات الإرشادية وعروض الأفلام وتجارب الطهي المنسقة.

يجمع البرنامج بين 106 فنانين من 49 جنسية، إلى جانب شركاء محليين وإقليميين ودوليين، ويظل متجذرًا في موقعه المميز داخل قرية التراث في الجزيرة الحمراء، مما يبرز مكانة الموقع كواحد من أهم وجهات التراث الثقافي في الإمارات.

قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لفن رأس الخيمة، إن المهرجان صُمم ليكون محفزًا للحوار وتبادل الثقافات الإبداعية. وأشارت إلى أن البرنامج الموسع، إلى جانب إطلاق بينالي رأس الخيمة للفن المعاصر، يمثل لحظة مهمة في تطور المهرجان المستمر ويعزز دور رأس الخيمة المتنامي كمركز ثقافي مزدهر.