مهرجان دبي للتسوق ينطلق في 5 ديسمبر بجوائز يومية كبرى

يبدأ مهرجان دبي للتسوق في دورته الحادية والثلاثين في الخامس من ديسمبر 2025 ويستمر حتى الحادي عشر من يناير من العام المقبل. وفي سحوبات «ميغا رافل» اليومية، ستتاح الفرصة لشخص محظوظ للفوز بسيارة نيسان جديدة بالإضافة إلى 100 ألف درهم يوميًا، فيما سيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى البالغة 400 ألف درهم في اليوم الختامي للمهرجان.
يمكن للمقيمين والزوار في دبي الآن شراء تذاكر السحب بسعر 100 درهم من مراكز «تسجيل» ومحطات «إينوك» ومتاجر «زوم» ومراكز خدمة «أوتوبرو» للحصول على فرصتين للفوز.
سيتم إدخال كل تذكرة في السحوبات اليومية التي تتيح للفائزين المحتملين قيادة إحدى سيارات نيسان التالية: «باثفايندر»، «إكس تيرا»، «إكس تريل»، «كيكس» أو «ماغنايت» إلى جانب الفوز بمبلغ 100 ألف درهم.
أما الذين لم يحالفهم الحظ في المرات السابقة، فسيتم إدخالهم تلقائيًا في سحب واحد يُجرى في 11 يناير 2026، حيث يفوز شخص واحد بالجائزة الكبرى البالغة 400 ألف درهم.
وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يوم الخميس: «لقد أصبح سحب ميغا رافل أحد أبرز ملامح مهرجان دبي للتسوق السنوي»، مضيفًا: «نحن ممتنون جدًا لشركائنا الإستراتيجيين… الذين ساهم التزامهم المستمر في تحويل المهرجان إلى أيقونة عالمية في عالم التجزئة».
ويجمع مهرجان دبي للتسوق كل عام بين عروض التسوق والتخفيضات والترفيه العالمي وتجارب متنوعة تحتفي برؤية دبي في الابتكار والإثارة في قطاع التجزئة.