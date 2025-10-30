مهرجان دبي للتسوق ينطلق في 5 ديسمبر بجوائز يومية كبرى

يبدأ مهرجان دبي للتسوق في دورته الحادية والثلاثين في الخامس من ديسمبر 2025 ويستمر حتى الحادي عشر من يناير من العام المقبل. وفي سحوبات «ميغا رافل» اليومية، ستتاح الفرصة لشخص محظوظ للفوز بسيارة نيسان جديدة بالإضافة إلى 100 ألف درهم يوميًا، فيما سيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى البالغة 400 ألف درهم في اليوم الختامي للمهرجان.