مهرجان المانجو في دبي ينجح في "تواصل القلوب"
انطلق مهرجان المانجو الباكستاني الذي يستمر ليوم واحد في دبي.
ويتم تقديم الأطباق اللذيذة المصنوعة من "ملك الفواكه" جنبًا إلى جنب مع طعام الشارع والكثير من وسائل الترفيه، بدءاً من الموسيقى الحية وحتى الألعاب والمسابقات والدخول مجاني للعائلات.
ويقام معرض المانجو السنوي - تحت عنوان "تواصل القلوب " هذا العام - في الجمعية الباكستانية بدبي في عود ميثاء من الساعة 5 مساءً فصاعدًا.
وتعد باكستان واحدة من أكبر مصدري المانجو في العالم، حيث تجني مئات الملايين من الدولارات من عائدات النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
"أنا أحب المانجو الباكستانية. تمت دعوتي العام الماضي لحضور المهرجان. أحب ذلك لأن الناس من ثقافات مختلفة يأتون للحضور. هناك ثمانية أنواع من المانجو الباكستاني هنا وقد جربت ثلاثة منها. قال يعقوب العلي، رجل الأعمال الإماراتي البارز الذي حضر حدثاً خاصاً في 5 يوليو/تموز، كان لذيذاً حقاً.
وحضر الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الفعالية التي هي الآن في نسختها الثانية.
"يعد مهرجان المانجو دائماً حدثًا رائعاً. وقال فيصل نياز ترمزي، سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، إن المانجو هي موطن لحضارة وادي السند وهي هويتنا.
ونصح المغتربين الباكستانيين بالحضور إلى المهرجان مع أصدقاء من جنسيات أخرى حتى يتمكنوا هم أيضاً من تجربة "كرم الضيافة والعذوبة والانفتاح" للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتم عرض عدة أنواع من المانجو في الحدث الخاص يوم الجمعة، حيث تم عرض "أفضل الفاكهة التي تشتهر بها باكستان".
وقال الدكتور فيصل إكرام، رئيس الجمعية الباكستانية بدبي: "إنه يوم مفتوح يوم السبت لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون لدينا العديد من الأكشاك والجوائز والأنشطة المسرحية والمسابقات والهدايا ومنتجات المانجو المجانية".
وقال الدكتور فيصل: "يمكن للناس أيضًا شراء المانجو خلال هذا الحدث. وقد شهدت نسخة العام الماضي إقبالاً يزيد عن 5000 شخص، ونأمل في إقبال مماثل هذا العام".
"أنصح الناس بالحضور في الوقت المحدد لأنه يتعين عليهم ركن سياراتهم بعيدًا قليلاً لأنه سيكون يومًا مزدحمًا والتأكد من حصولكم على كمية كافية من الماء."
ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل الجمعية الباكستانية في دبي، ومجلس الأعمال الباكستاني، والقنصلية العامة لباكستان في دبي.