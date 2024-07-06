مهرجان المانجو في دبي ينجح في "تواصل القلوب"

"يعد مهرجان المانجو دائماً حدثًا رائعاً. وقال فيصل نياز ترمزي، سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، إن المانجو هي موطن لحضارة وادي السند وهي هويتنا.

ونصح المغتربين الباكستانيين بالحضور إلى المهرجان مع أصدقاء من جنسيات أخرى حتى يتمكنوا هم أيضاً من تجربة "كرم الضيافة والعذوبة والانفتاح" للدولة الواقعة في جنوب آسيا.