مهرجان القمح 2026: بوابة الشارقة للأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المستدام

افتتحت الدورة الثانية من مهرجان القمح رسميًا في مزرعة مليحة للقمح، كاشفة عن مفهوم متجدد يقدم مجموعة أوسع من الأنشطة التعليمية والترفيهية، إلى جانب خصومات تصل إلى 40 بالمائة على منتجات اكتفاء العضوية.

افتتح المهرجان يوم الخميس الماضي الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء).

ينظم الحدث من قبل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ويتضمن عروضًا حية وورش عمل تفاعلية ومسابقات وأنشطة موجهة للعائلات، مما يوفر للزوار تجربة زراعية عملية في بيئة طبيعية مفتوحة.

خضروات طازجة مباشرة من المزرعة

تركز نسخة هذا العام’ بقوة على المشاركة المباشرة في الممارسات الزراعية، مما يتيح للزوار شراء الخضروات العضوية الطازجة مباشرة من المزرعة التي يقام فيها المهرجان.

يهدف البرنامج إلى إعادة ربط الجمهور بالطبيعة مع تعزيز الزراعة العضوية المستدامة والمنتجات المزروعة محليًا.