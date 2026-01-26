مهرجان القمح 2026: بوابة الشارقة للأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المستدام

افتتحت الدورة الثانية من مهرجان القمح رسميًا في مزرعة مليحة للقمح، كاشفة عن مفهوم متجدد يقدم مجموعة أوسع من الأنشطة التعليمية والترفيهية، إلى جانب خصومات تصل إلى 40 بالمائة على منتجات اكتفاء العضوية.
افتتح المهرجان يوم الخميس الماضي الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء).
ينظم الحدث من قبل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ويتضمن عروضًا حية وورش عمل تفاعلية ومسابقات وأنشطة موجهة للعائلات، مما يوفر للزوار تجربة زراعية عملية في بيئة طبيعية مفتوحة.
تركز نسخة هذا العام’ بقوة على المشاركة المباشرة في الممارسات الزراعية، مما يتيح للزوار شراء الخضروات العضوية الطازجة مباشرة من المزرعة التي يقام فيها المهرجان.
يهدف البرنامج إلى إعادة ربط الجمهور بالطبيعة مع تعزيز الزراعة العضوية المستدامة والمنتجات المزروعة محليًا.
يسلط المهرجان الضوء على الأهمية الاستراتيجية لزراعة القمح كركيزة أساسية للأمن الغذائي، مع إبراز دور المزارعين في تعزيز نظام الغذاء المحلي. كما يقدم أحدث تقنيات وممارسات الزراعة العضوية التي تساهم في تحسين جودة وكفاءة الإنتاج المحلي.
كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق مسابقة ‘أفضل صورة’، داعية الزوار لالتقاط لحظات من المهرجان. تهدف المسابقة إلى دعم ورعاية طلاب الجامعات وهواة التصوير من جميع أنحاء المجتمع.
أجنحة وأنشطة المهرجان’، التي ستستمر حتى 8 فبراير، مفتوحة للزوار يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً.
يفتح المهرجان أيضًا آفاقًا استثمارية جديدة للمؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية الشارقة’ للتنمية الشاملة والمستدامة. ويعمل كمنصة متكاملة تحتفي بالإنتاج الزراعي في الشارقة’، بينما يدعم المزارعين والأسر المنتجة من خلال توفير فرص تسويقية لمنتجاتهم.
وقال الدكتور التنيجي إن المظهر الجديد للمهرجان يتميز بتنوع أنشطته التي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وأضاف: “يقدم المهرجان للزوار تجربة جديدة من خلال السماح لهم بالحصول على الخضروات العضوية الطازجة مباشرة من المزرعة، مما يعكس التزامنا بدعم الزراعة العضوية المستدامة وإعادة ربط الناس بالطبيعة،”.
وأضاف أن الفعالية تجمع بين المحتوى التعليمي والترفيهي، مما يعكس ثراء وتنوع الهوية الزراعية والمجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار كذلك إلى أن المهرجان يوفر فرصة لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة في مليحة، وأجواء الشتاء ومعالمها البارزة، مما جعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.