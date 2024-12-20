مهرجان القمح في مليحة: أنشطة ترفيهية وتعليمية للجميع

ويفتح المهرجان أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع، مع دخول مجاني للجمهور، حيث يمكن للزوار الحضور من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً إلى 10 مساءً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد من الساعة 4 مساءً إلى 11 مساءً.