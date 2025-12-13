مهرجان الشارقة للسيارات القديمة يعود بانطلاق أسطوري يناير 2026

وبهذه المناسبة، أكد أحمد حمد السويدي، عضو مجلس إدارة النادي، أن المهرجان هو "تجسيد لرؤية إمارة الشارقة في الحفاظ على الإرث التاريخي وتقديمه برؤية معاصرة". وأشار إلى أن التركيز سينصب في هذه الدورة على توثيق الإرث الحقيقي بأساليب حديثة، ليكون المهرجان جسراً يربط الماضي بالحاضر، ورافداً ثقافياً وتقنياً للأجيال القادمة.