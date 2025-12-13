مهرجان الشارقة للسيارات القديمة يعود بانطلاق أسطوري يناير 2026

تحت شعار "حين يتحرّك الزمن"، تستعد إمارة الشارقة لاحتضان نسخة استثنائية من مهرجانها الرائد، حيث أعلن نادي الشارقة للسيارات القديمة عن تنظيم النسخة الثالثة من المهرجان، التي ستمتد لأربعة أيام من الشغف والابتكار، وذلك في مقر النادي خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.
يأتي المهرجان هذا العام ليؤكد مكانة الشارقة كوجهة عالمية للثقافة والابتكار، حيث سيقدم تجربة متكاملة تجمع بين عراقة التاريخ وجمال التصميم الهندسي. ويستعرض الحدث مجموعة من أندر المركبات القديمة التي تُعد شواهد حية على مسيرة التطور الصناعي والإبداع الإنساني.
أبرز محطات المهرجان:
1- معرض للمركبات النادرة: عرض حي لسيارات كلاسيكية نادرة بقيت حاضرة في الذاكرة.
2- منصة للحوار وتبادل الخبرات: جلسات حوارية متخصصة ومزادات حية يشارك فيها نخبة من الخبراء والهواة والمقتنين.
3- برامج تثقيفية وتفاعلية: فعاليات تعزز وعي الجمهور بتاريخ صناعة السيارات.
4- تجارب متكاملة للعائلات: مناطق ترفيهية وتجارية ومنافذ للمأكولات والتسوق، لضمان تجربة ممتعة للزوار من داخل وخارج الدولة.
وبهذه المناسبة، أكد أحمد حمد السويدي، عضو مجلس إدارة النادي، أن المهرجان هو "تجسيد لرؤية إمارة الشارقة في الحفاظ على الإرث التاريخي وتقديمه برؤية معاصرة". وأشار إلى أن التركيز سينصب في هذه الدورة على توثيق الإرث الحقيقي بأساليب حديثة، ليكون المهرجان جسراً يربط الماضي بالحاضر، ورافداً ثقافياً وتقنياً للأجيال القادمة.