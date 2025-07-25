"مهرجان الذيد للتمور 2025: رحلة الابتكار تتجسد في مزارع الشاب سلطان والخيرات النادرة

من أصناف التمور الإماراتية النادرة إلى التجارب الجريئة مع الفواكه الاستوائية، سلطت النسخة التاسعة من مهرجان الذيد للتمور الضوء على روح الابتكار الزراعي المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهي روح متجذرة في التقاليد ولكنها تمتد نحو المستقبل.

وفي قلب هذا التحول، يقف سلطان علي الخزيمي، البالغ من العمر 17 عاماً، والمعروف باسم "المزارع الصغير".

في الثالثة عشرة من عمره، حصل على قطعة أرض كهدية من صاحب السموالشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة. ومنذ ذلك الحين، دأب سلطان على زراعة مزيج نابض بالحياة من المحاصيل التقليدية والأصناف التجريبية، بما في ذلك الليمون والتين والتمر، بالإضافة إلى شجرة نخيل فريدة من تصميمه.

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يكتسب أحد أنواع التمور اهتمامًا خاصًا لخصائصه الفريدة، ويُعرف محليًا باسم "البحري". لا يشير هذا المصطلح إلى نوع محدد من التمور، بل إلى ميزة مميزة: تمور ذات نواة كبيرة ملحوظة بداخلها. ببساطة، تعني كلمة "بحري" "بذرة"، كما أوضح سلطان.