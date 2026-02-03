مهرجان الأضواء: 13 موقعاً تتحول إلى لوحات فنية حية في الشارقة

هل ترغب في جعل حسابك على "إنستغرام" مفعماً بالألوان؟ اخرج بعد غروب الشمس وتوجه إلى أي من المواقع الـ 13 المنتشرة في أنحاء الشارقة، حيث لا تكتفي المباني بالوهج فحسب، بل تروي قصصاً. على مدار الـ 12 يوماً القادمة، وحتى 15 فبراير، ستتحول الإمارة إلى معرض مفتوح في الهواء الطلق، حيث تحول العروض الضوئية المعالم البارزة إلى حكايات متحركة عن الثقافة والطبيعة والانتماء.