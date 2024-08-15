مهرة النقبي: من هواية تربية النحل إلى الطموح العلمي

بالنسبة لمهرة، تربية النحل ليست مجرد هواية بل هي طموح مستقبلي. حلمها هو أن تصبح عالمة نحل، وهو هدف تعمل بالفعل على تحقيقه من خلال العمل على خلايا النحل العشرين التي تمتلكها.