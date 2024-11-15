مهارات "حمد صغران" وفرت المياه لمزارع ومنازل رأس الخيمة في الستينيات

كانت مهنة صغران تركز دائمًا على المهارات العملية، كما يتضح من تجربة لا تُنسى. ذات يوم، شاهده مهندس من شركة بريطانية وهو يفكك آلة بمهارة ويفحص كل قطعة. لاحقًا، سأله المهندس الفضولي من خلال مترجم: "في مصنعنا، يركز كل عامل على جزء محدد. كيف تعلمت تجميع الآلة بأكملها؟"