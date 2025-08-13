من 7 دقائق إلى ساعة ونصف: مقيم يروي قصة الطرق بين الشارقة ودبي

بالنسبة لفرح چراغ، المقيم في الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، تُعتبر البلاد أرضًا للذكريات الجميلة. وباعتباره شاهدًا على تحول الإمارات من صحراء إلى سماء تعجّ بناطحات السحاب اللامعة، تعكس قصته التقدم المذهل الذي حققته الأمة.

وقال چراغ بابتسامة خلال مقابلة مع صحيفة "الخليج تايمز" على هامش احتفالات يوم استقلال باكستان في إكسبو سيتي دبي يوم الأحد: "اعتدت أن أدفع 620 درهمًا لتذكرة ذهاب وعودة من لاهور إلى دبي في عام 1995. الآن، أدفع 1700 درهم. هذا هو حجم التغيير الذي حدث على مر السنين".

ويعيش چراغ، وهو مواطن باكستاني، الآن في الإمارات مع الجيل الرابع من عائلته. لديه ولدان وابنتان. ومع وجود أكثر من 1.7 مليون باكستاني يعتبرون الإمارات وطنًا لهم، كانت العديد من العائلات مثل عائلة چراغ جزءًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لعقود. وفي 10 أغسطس، استضافت مبادرة "الإمارات تحب باكستان"، بالشراكة مع الجمعية الباكستانية بدبي، واحدة من أكبر احتفالات عيد الاستقلال، حيث جذبت أكثر من 60,000 مواطن من جنوب آسيا.

