من 45 إلى 30 درجة:"الأرصاد" تُعلن انتهاء ذروة الصيف

هناك بصيص أمل في الأفق لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعانون من هذا الموسم الحار - حيث تنتهي فترة الذروة الصيفية رسميًا في 10 أغسطس.
الأيام من 29 يوليو إلى 10 أغسطس تُعرف مجتمعة باسم فترة الميرزام، والتي بدأت بعد شروق نجم الميرزام — يُعرف أيضًا باسم الشعرى اليمانية. خلال هذه الفترة، تبلغ رياح الصحراء الحارة ذروتها. هذه الرياح، المعروفة بالعربية باسم "السموم"، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.
في الواقع، سجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى درجة حرارة حتى الآن هذا العام يوم الجمعة، 1 أغسطس/آب، حيث بلغت 51.8 درجة مئوية. وسُجِّلت هذه الدرجة في منطقة سويحان بالعين.
ستنخفض درجات الحرارة إلى ٢٩ درجة مئوية يوم الأحد ١٠ أغسطس في منطقة جازيورة، جنوب الإمارات. وستشهد مدينة أبوظبي درجات حرارة عظمى ٤٤ درجة مئوية وصغرى ٣٤ درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في دبي بين ٣٤ و٤٣ درجة مئوية. وستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٣ درجة مئوية والصغرى ٣٣ درجة مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار من الأحد 10 أغسطس إلى الثلاثاء 12 أغسطس، مما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.
مع ذلك، ستصل درجات الحرارة في المناطق الداخلية إلى 47 درجة مئوية يوم الأحد، و48 درجة مئوية بعد الثلاثاء. وستشهد أبوظبي ودبي والشارقة نطاقات درجات حرارة متقاربة طوال الأسبوع.
على الرغم من أننا في نهاية فترة الذروة الصيفية الرسمية، إلا أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة لفترة من الوقت.
مع ارتفاع درجات الحرارة، أصبح التنقل صعبًا، ودعا الموظفون في الإمارات الشركات إلى التحول إلى أنظمة العمل عن بُعد أو العمل الهجين. ويقول السكان إن التنقل في الصيف الحارق أشبه باختبار للقدرة على التحمل، وكأنهم يعملون في وظيفة ثانية للوصول إلى مكاتبهم.
أفاد الأطباء أنهم لاحظوا ارتفاعًا في حالات الإصابة بارتفاع درجات الحرارة في غرف الطوارئ خلال الأسابيع القليلة الماضية. وحثّ بعض الأطباء المقيمين على عدم تعريض أنفسهم للحرارة مباشرةً، وزيادة تناول الأملاح المعدنية (الإلكتروليت) بالإضافة إلى الماء العادي.
الأمطار تجلب الراحة
حتى خلال ذروة موسم الصيف، واجه سكان الإمارات العربية المتحدة لحظات من الراحة، مع هطول الأمطار وحتى زخات البرد التي ضربت أجزاء مختلفة من البلاد.
في يوم السبت، 9 أغسطس/آب، هطلت زخات مطرية على بعض مناطق الدولة، بما في ذلك الفجيرة والعين. وكان قد صدر تنبيه برتقالي اللون في وقت سابق من هذا الأسبوع مع هطول أمطار غزيرة على أبوظبي والعين والشارقة والفجيرة. وأظهرت مقاطع فيديو حبات بَرَد كبيرة تغطي صحراء العين.
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الأحد الماضي، في ظروف صعبة على سائقي المركبات في مدينة العين، حيث اجتاحت المنطقة رياح قوية، ما تسبب في تمايل الأشجار.