من 45 إلى 30 درجة:"الأرصاد" تُعلن انتهاء ذروة الصيف

في يوم السبت، 9 أغسطس/آب، هطلت زخات مطرية على بعض مناطق الدولة، بما في ذلك الفجيرة والعين. وكان قد صدر تنبيه برتقالي اللون في وقت سابق من هذا الأسبوع مع هطول أمطار غزيرة على أبوظبي والعين والشارقة والفجيرة. وأظهرت مقاطع فيديو حبات بَرَد كبيرة تغطي صحراء العين.