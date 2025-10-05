من 1500درهم إلى الملايين: سائق بنغلاديشي يفوز بالجائزة الكبرى ويُقسم "لن أغادر الإمارات أبداً"

قال سائق بنغالي فاز بالجائزة الكبرى في أحدث سحب لـ "بيج تيكت أبوظبي" إنه لا يخطط لمغادرة الإمارات والاستقرار في وطنه.

وقال الفائز، هارون سردار نور نوبي سردار، لصحيفة "خليج تايمز" في مكالمة هاتفية: "أنا أعتبر الإمارات وطني الآن، فقد منحتني دائماً أكثر مما كنت أتخيل".

وأضاف بصوت مليء بالعاطفة: "لن أغادر الإمارات أبداً. أعيش هنا منذ 16 عاماً، وقد منحتني هذه الدولة كل شيء".

أصبح السائق الخاص البالغ من العمر 44 عاماً، والمقيم في الشارقة، أحدث ملياردير بعد فوزه بالجائزة الكبرى البالغة مليون درهم في سحب "بيج تيكت" لشهر سبتمبر الذي أُجري يوم الجمعة.

مفاجأة تامة

وعن كيفية تلقيه الخبر الذي غيّر حياته، قال هارون إن الأمر جاء كمفاجأة تامة: "أعطينا رقمي اتصال. اتصل بي فريق بيج تيكت أولاً، لكنني لم أرد. ثم اتصلوا بصديقي، الذي كان يقود السيارة في ذلك الوقت، ولم يدرك ما كان يحدث. ولهذا ظل يقول 'حسناً، حسناً' فقط عندما اتصل به المضيف."

اشترت المجموعة الفائزة المكونة من 10 أعضاء ما مجموعه أربع تذاكر لسحب سبتمبر، وكانت التذكرة الفائزة تحمل الرقم 035350، وتم شراؤها في 14 سبتمبر.

وقال: "كنا نشارك كل شهر على مدى الأشهر الستة الماضية. كنت أشاهد العرض المباشر وكنت أتوقع فوز رقم تذكرة آخر كنت قد حفظته. لكن الحظ جاء هذه المرة من التذكرة الأخرى."

خطط للمستقبل

يعمل هارون سائقاً لعائلة محلية في الشارقة، بينما يعمل بعض أصدقائه الذين شاركوه في شراء التذكرة كأصحاب أعمال صغيرة أو موظفين في قطاعات أخرى.

وقالت المجموعة المحظوظة، التي تتراوح أجور أفرادها بين و درهم شهرياً، إنهم ما زالوا يناقشون كيفية تحقيق أقصى استفادة من أرباحهم.

وقال هارون: "لم نقرر بعد ما سنفعله، لكننا نريد استخدام المال بحكمة بحيث يستمر في توليد المزيد من المال ويكون قادراً على إعالتنا". وأضاف: "أخطط لبدء عمل تجاري هنا، وآمل أن أحضر عائلتي من بنغلاديش قريباً."