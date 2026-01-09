من منصة دبي إلى قلب غانا.. "مستر بيست" يختار 10 "أبطال للخير" لتغيير العالم

أعلن جيمي دونالدسون، اليوتيوبر ورائد الأعمال والشخصية الإعلامية المعروف باسم "مستر بيست" (MrBeast)، اليوم الجمعة، عن الفائزين في حملة "مليار جرعة خير" (1 Billion Acts of Kindness). وسيرافق الفائزون العشرة المحظوظون "مستر بيست" إلى غانا للمشاركة في مبادرات إنسانية، تشمل تحسين البنية التحتية للمساكن والتعليم، وحتى زيادة الوعي بقضية عمالة الأطفال.

ومن بين الفائزين: وليد المصراتي، وإيلا لورين واي، ومجد الزكوت، و"The World Sucks"، وبريا وسعيد؛ حيث كان على كل مشارك تقديم مقطع فيديو يوثق قيامه بعمل خير في مجتمعه الخاص.

أعلن "مستر بيست" عن الفائزين في اليوم الأول من "قمة المليار متابع" (1 Billion Followers Summit)، وهي تجمع للمبدعين والمؤثرين يستمر لمدة ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 يناير.

أُطلقت هذه الحملة في 7 نوفمبر 2025، حيث شجع "مستر بيست" صناع المحتوى الآخرين حول العالم على الانخراط في أعمال الخير بمجتمعاتهم.2 وتحظى الحملة بدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، وهي الذراع غير الربحي لمجموعة "جيمس للتعليم".