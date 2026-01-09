من منصة دبي إلى قلب غانا.. "مستر بيست" يختار 10 "أبطال للخير" لتغيير العالم

أعلن جيمي دونالدسون، اليوتيوبر ورائد الأعمال والشخصية الإعلامية المعروف باسم "مستر بيست" (MrBeast)، اليوم الجمعة، عن الفائزين في حملة "مليار جرعة خير" (1 Billion Acts of Kindness). وسيرافق الفائزون العشرة المحظوظون "مستر بيست" إلى غانا للمشاركة في مبادرات إنسانية، تشمل تحسين البنية التحتية للمساكن والتعليم، وحتى زيادة الوعي بقضية عمالة الأطفال.
ومن بين الفائزين: وليد المصراتي، وإيلا لورين واي، ومجد الزكوت، و"The World Sucks"، وبريا وسعيد؛ حيث كان على كل مشارك تقديم مقطع فيديو يوثق قيامه بعمل خير في مجتمعه الخاص.
أعلن "مستر بيست" عن الفائزين في اليوم الأول من "قمة المليار متابع" (1 Billion Followers Summit)، وهي تجمع للمبدعين والمؤثرين يستمر لمدة ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 يناير.
أُطلقت هذه الحملة في 7 نوفمبر 2025، حيث شجع "مستر بيست" صناع المحتوى الآخرين حول العالم على الانخراط في أعمال الخير بمجتمعاتهم.2 وتحظى الحملة بدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، وهي الذراع غير الربحي لمجموعة "جيمس للتعليم".
وحول كيفية اختيار هؤلاء المبدعين العشرة، قال "مستر بيست" إنه حرص مع فريقه على اختيار أشخاص من دول مختلفة ومن كل قارة. وكان هناك معيار آخر وضعه في الاعتبار وهو مدى شغف هؤلاء المبدعين بمساعدة الآخرين حقاً، حيث قال: "هل لديهم شغف حقيقي بمساعدة الناس؟ هل هو شيء يهتمون به بصدق؟ هذه هي المعايير الثلاثة الكبرى".
وخلال الكلمة الافتتاحية للقمة، صرح معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، أن حملة "مليار جرعة خير" تلقت أكثر من 170,000 مشاركة من صناع محتوى من جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الحملة بدأت كخطوة بسيطة ولكنها ذات مغزى لنشر الخير بين المبدعين.
وقال القرقاوي: "هدفنا هو دعم خلق مستوى إيجابي يعود بالنفع على المجتمعات والناس".
وأضاف الوزير أن صناعة المحتوى أصبحت أكثر من مجرد شكل من أشكال الترفيه، بل غدت جزءاً أساسياً من حياة الناس، قائلاً: "إنها تلعب دوراً في تشكيل وعي الناس وبناء حياتهم وتحديد مستقبلهم. إنها محرك للاقتصاد وللمجتمع".