من معصم القائد إلى الجميع ..الكشف عن سوار ألعاب "الماسترز أبوظبي 2026"

شهدت الدورة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الإطلاق الرسمي لسوار ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الذي يمثل شعاراً لهذا الحدث الرياضي العالمي المرتقب.

وشهد جناح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث ارتدى السوار في بادرة تؤكد دعمه لهذا الحدث العالمي، ورسالته الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية النشطة، وترسيخ قيم الوحدة والتقارب من خلال الرياضة.

وبهذه المناسبة، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يشكل إطلاق السوار الرسمي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 خطوة مهمة ضمن استعداداتنا لهذا الحدث العالمي، ويعكس دعم قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة تجمع العالم تحت مظلة الرياضة، وتشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط".

وأضاف: "يؤكد مجلس أبوظبي الرياضي دعمه الكامل لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الذي يُقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وتعزيز مشاركة عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات، بما يعكس التزام المجلس بتطوير وتفعيل دور الرياضة كأداة استراتيجية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز الرياضي، وجسر للتبادل الثقافي".