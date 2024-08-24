من معركة الأم مع السرطان إلى البطولات العالمية: رحلة زمزم وغلا الحمادي

سارت غلا، التي كانت أصغر منها ببضع سنوات، على خطى أختها، حيث نظرت في البداية إلى الفنون القتالية باعتبارها لعبة أكثر منها نشاطاً جادًا. لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أدركت الأختان أن هذا كان أكثر من مجرد هواية - لقد كان نداءً لهما. تقول غلا: "اعتدت أنا وأخي على القتال كثيرًا، لذلك قامت والدتنا بتدريبنا. في البداية، بدا الأمر وكأنه لعبة، ولكن بعد بضعة أشهر، بدأنا نحب الجيو جيتسو. أصبح الأمر روتينًا، وإذا فاتنا يوم، شعرنا وكأن شيئًا ما خطأ. الآن، أصبحت الفنون القتالية حياتنا".