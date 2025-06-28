من مزارع الفجيرة: مانجو عملاق بوزن 4 كغ يثير الدهشة

هذه الفاكهة الكبيرة، التي أطلق عليها اسم مانجو المالدا، ذات طعم لاذع قليلاً وتناسب المخللات وأطباق الكاري. يبيعها بـ 25 درهماً ويقول إن الناس يأتون للبحث عنها كل عام.
تاريخ النشر: السبت 28 يونيو 2025، 6:00 صباحًا
في مزارع الفجيرة، يعمل المزارع الإماراتي سعيد المعيلي بهدوء على شيء أثار دهشة الجميع في مهرجان المانجو بخورفكان، حتى المزارعين المتمرسين أصابتهم الحيرة.
لقد زرع حبات مانجو تزن ما يقرب من 4 كيلوغرامات. لكنها ليست حلوة مثل تلك الموجودة في سلال الفاكهة. بدلاً من ذلك، هذه الفاكهة الكبيرة، التي أطلق عليها اسم مانجو المالدا، ذات طعم لاذع قليلاً وتناسب المخللات وأطباق الكاري. يبيعها بـ 25 درهماً ويقول إن الناس يأتون للبحث عنها كل عام.
يزرع سعيد أكثر من 35 صنفًا من المانجو في مزرعته. لديه مئات الأشجار المنتشرة في أرجاء أرضه. وتزرع المزرعة أيضًا الطماطم، البابايا، التين، فاكهة التنين، وغيرها من الفاكهة الموسمية. ما يميزه هو قدرته على زراعة المانجو طوال معظم العام، وهو أمر لا يتوقعه الكثيرون في مزارع الإمارات.
يقول سعيد، واقفاً بالقرب من كشكه في المهرجان، حيث عرض مانجو المالدا الثقيل: "بدأت هذا بدافع الاهتمام، وبمرور الوقت أصبح عملاً بدوام كامل. يتوقف الناس ويسألون، 'هل هذا حقيقي؟' لكنه يُزرع هنا في أرضنا".
قال سعيد إن صنف المالدا جاء نتيجة سنوات من الزراعة الهجينة الدقيقة، حيث قام بمزج قصاصات وبذور من أشجار مختلفة. "ليس كل شيء ينجح"، قال. "لكن عندما ينجح، تكون النتيجة شيئًا فريدًا. هذه المانجو التي تزن ما يقرب من 4 كغ هي إحدى تلك النتائج".
لا تجذب هذه الفاكهة الناس بحلاوتها، بل بحجمها ومظهرها ومدى ملاءمتها للأطباق التقليدية. تشتريها العائلات لصنع الصلصات، المخللات، أو كاري المانجو. يأتي البعض حتى لمجرد رؤيتها. قال: "إنه ليس شيئًا تجده في الأسواق العادية".
في المهرجان، كان كشكه مزدحمًا. ضم الحشد السكان المحليين، السياح، وحتى عدد قليل من أصحاب المطاعم الذين يبحثون عن منتجات عضوية. قال سعيد إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تساعده على البيع مباشرة وبناء علاقة مع المشترين. "يسألون الأسئلة، يريدون أن يعرفوا كيف تُزرع، وهل هي عضوية، وماذا نستخدم، فهذا يبني الثقة"، قال.
يبيع سعيد المانجو الخاص به في المزرعة، ومن خلال متجر صغير في الفجيرة، وخلال الفعاليات الموسمية مثل هذه. تبدأ أسعاره من 15 درهماً، ومن بين المانجو الأكثر طلبًا في مزرعته هي الناعمي، وR2E2، والكلولفي. وتشتهر هذه الأصناف بنكهتها وقوامها المتوازن.
وأضاف: "لا نستخدم مواد كيميائية. كل شيء عضوي. يتطلب ذلك جهدًا أكبر. لكنني أعتقد أن الأمر يستحق العناء".
في المزرعة، يدير سعيد الجانب التقني للأمور، والري، والعناية بالنباتات - والمبيعات اليومية. ويقول إن زراعة المانجو في مناخ الإمارات الصحراوي علمه الكثير عن الأرض والمياه. "تتعلم أن تستمع إلى الأشجار. إنها تريك ما تحتاجه"، قال.
رحلته الزراعية لم تمر مرور الكرام. يزوره مزارعون آخرون ليتعلموا من أساليبه. قال: "أنا لا أفعل أي شيء خاص. أنا فقط أجرب الأشياء، وأرى ما ينمو بشكل أفضل هنا".
حسام المهيري، مزارع آخر شارك في مهرجان خورفكان، يزرع أيضًا صنف المالدا. نسخته من المانجو أحلى وأصغر قليلاً من مانجو سعيد. قال حسام: "المانجو الواحدة تزن حوالي 3 كيلوغرامات. إنها كبيرة جدًا لدرجة أن عائلة مكونة من أربعة أفراد تجد صعوبة في إنهائها في جلسة واحدة".
يعمل حسام أيضًا في زراعة المانجو منذ بضع سنوات ويقول إنه يتعلم كيف تؤثر التربة والتقنيات المختلفة على الطعم. قال: "سعيد يفعل هذا منذ فترة أطول، ومن الجيد أن ترى ما هو ممكن عندما تركز على الجودة".
يتفق المزارعون على أن الاهتمام بالمانجو المزروع في الإمارات يتزايد. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يجربون هذه الفاكهة المحلية، فإن ذلك يمنح المزارعين المحليين منصة للنمو والتجريب.
بالنسبة لسعيد، الأمر بسيط. قال: "زراعة المانجو لا تتعلق فقط ببيع الفاكهة. إنها تتعلق بصنع شيء بيديك، شيء ينمو من الأرض التي تعيش عليها".