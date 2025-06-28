من مزارع الفجيرة: مانجو عملاق بوزن 4 كغ يثير الدهشة

هل هذا حقيقي؟ مزارع إماراتي يزرع حبات مانجو عملاقة عضوية بوزن 4 كغ

هذه الفاكهة الكبيرة، التي أطلق عليها اسم مانجو المالدا، ذات طعم لاذع قليلاً وتناسب المخللات وأطباق الكاري. يبيعها بـ 25 درهماً ويقول إن الناس يأتون للبحث عنها كل عام.

تاريخ النشر: السبت 28 يونيو 2025، 6:00 صباحًا

في مزارع الفجيرة، يعمل المزارع الإماراتي سعيد المعيلي بهدوء على شيء أثار دهشة الجميع في مهرجان المانجو بخورفكان، حتى المزارعين المتمرسين أصابتهم الحيرة.

لقد زرع حبات مانجو تزن ما يقرب من 4 كيلوغرامات. لكنها ليست حلوة مثل تلك الموجودة في سلال الفاكهة. بدلاً من ذلك، هذه الفاكهة الكبيرة، التي أطلق عليها اسم مانجو المالدا، ذات طعم لاذع قليلاً وتناسب المخللات وأطباق الكاري. يبيعها بـ 25 درهماً ويقول إن الناس يأتون للبحث عنها كل عام.

يزرع سعيد أكثر من 35 صنفًا من المانجو في مزرعته. لديه مئات الأشجار المنتشرة في أرجاء أرضه. وتزرع المزرعة أيضًا الطماطم، البابايا، التين، فاكهة التنين، وغيرها من الفاكهة الموسمية. ما يميزه هو قدرته على زراعة المانجو طوال معظم العام، وهو أمر لا يتوقعه الكثيرون في مزارع الإمارات.

يقول سعيد، واقفاً بالقرب من كشكه في المهرجان، حيث عرض مانجو المالدا الثقيل: "بدأت هذا بدافع الاهتمام، وبمرور الوقت أصبح عملاً بدوام كامل. يتوقف الناس ويسألون، 'هل هذا حقيقي؟' لكنه يُزرع هنا في أرضنا".

قال سعيد إن صنف المالدا جاء نتيجة سنوات من الزراعة الهجينة الدقيقة، حيث قام بمزج قصاصات وبذور من أشجار مختلفة. "ليس كل شيء ينجح"، قال. "لكن عندما ينجح، تكون النتيجة شيئًا فريدًا. هذه المانجو التي تزن ما يقرب من 4 كغ هي إحدى تلك النتائج".

لا تجذب هذه الفاكهة الناس بحلاوتها، بل بحجمها ومظهرها ومدى ملاءمتها للأطباق التقليدية. تشتريها العائلات لصنع الصلصات، المخللات، أو كاري المانجو. يأتي البعض حتى لمجرد رؤيتها. قال: "إنه ليس شيئًا تجده في الأسواق العادية".